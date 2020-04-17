Українські чемпіони Парижа з футболу серед аматорів сподіваються на перемоги після карантину

Гравці футбольного клубу FC Bandera у Парижі, які є діючими чемпіонами французької столиці серед аматорів, припинили тренування і повернулися в Україну, але сподіваються на чемпіонство після завершення у Франції режиму карантину через коронавірус.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Франції розповів президент FC Bandera Paris Ігор Карумов.

«На карантин ми вийшли другими у турнірній таблиці. Але це тому, що зіграли на один матч менше. Якби встигли його провести та перемогли, то були б першими», - розповів Ігор Карумов.

Президент українського футбольного клубу в Парижі висловив сподівання, що українці зі складу FC Bandera Paris виграють футбольний чемпіонат французької столиці у 2020 році після скасування обмежень карантину.

Наразі режим карантину заблокував спортивні події у Франц, зауважив Карумов і додав: «Ми не граємо, не проводимо тренування – як і всі громадяни, знаходимося у своїх домівках».

Він повідомив, що третина гравців повернулася до України. «І це зрозуміло. Там на них чекають родини», - додав Карумов. Водночас він уточнив, що частина українців у Парижі залишилася та дотримується карантину, але ще багато хто продовжує тут працювати.

«Ми всі на зв'язку та навіть робимо веселі флешмоби у нашому закритому чаті. Серед близьких людей та гравців хворих на COVID-19 немає. Але у мого друга помер колега від коронавірусу. Йому було 38 років, працював у службі безпеки RATP (державної структури, що здійснює управління громадським транспортом Парижа та його передмість – ред.). Як ви розумієте, фізично він був здоровою людиною», - розповів Ігор Карумов.

Станом на 17 квітня у Франції підтверджено 108 847 випадків інфікування коронавірусом: 17 920 людей померли (436 упродовж доби), 6 248 осіб залишаються в реанімації, 32 812 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати й часу залишення місця проживання.

За порушення режиму передбачений штраф у сумі 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Остаточного рішення уряду щодо початку роботи закладів громадського харчування поки що немає.

Ддя контролю за епідеміологічною ситуацією Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.