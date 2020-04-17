У діаспорі сумують з приводу смерті «берегині українського роду» зі США Надії Шміґель

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) висловила співчуття з приводу відходу у вічність української громадської діячки із США та колишньої головної представниці СФУЖО в ООН Надії Шміґель.

Про це йдеться на сторінці СФУЖО в Facebook.

«Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) висловлює глибоку скорботу та співчуття з приводу непоправної втрати – відходу у вічність 9 квітня 2020 р. Надії Шміґель, довголітньої української громадської діячки із США та колишньої Головної представниці СФУЖО в ООН», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в організації, «Управа та членство СФУЖО висловлюють глибокі співчуття родині св. пам’яті Надії Шміґель та моляться за упокій її душі».

Надія Шміґель (1932-2020) у 1998 р. приєдналася до роботи СФУЖО при ООН, і у 2002-2012 р. очолювала представництво СФУЖО в ООН, де була співголовою Комітету з питань сім’ї та активною учасницею роботи комітетів неурядових організацій у справах статусу жінок, з питань сталого розвитку, з питань міграції та прав дитини.

У той же час Надія Шміґель була довголітньою активною членкинею Союзу українок Америки (СУА), однієї з найпотужніших складових організацій СФУЖО. Вона належала до 83-го відділу СУА в Нью-Йорку, а в 1999 р. включилася до праці в крайовій управі СУА, взявши на себе відповідальність за працю референтури суспільної опіки (СО) в 1999-2002 рр.

Зокрема, вона опікувалася розвитком нового проєкту СУА «Молоко і булочка», який був спрямований на забезпечення сніданками маленьких школярів в Україні. Розпочавшись у 2000 р. в школах Харкова і Львова, цей проєкт поширився на 11 шкіл у ще кількох містах: Ялті, Луганську, Житомирі та на Закарпатті.

Упродовж усього свого життя пані Надія Шміґель пронесла в своєму серці любов до духовної Батьківщини України та прищепила її своїм дітям – доньці Христині та сину Петру з їхніми родинами.

«Пані Надія Шміґель була непересічною особистістю, яку дуже любили і поважали не лише рідні і близькі, але й усі, хто її знав та мав нагоду спілкуватися та працювати разом з нею в україномовному та англомовному середовищі», - йдеться у дописі.

Аби відзначити великий внесок Наді Шміґель у діяльність СФУЖО, у 2007 р. їй було надано звання почесної членкині СФУЖО, а в 2019 р. з нагоди 70-ліття СФУЖО вона була нагороджена відзнакою «Берегиня українського роду» за особливий внесок у зміцнення українського жіночого руху в світі та за підтримку і розбудову України.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook