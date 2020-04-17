COVID-19: Щецинське відділення Об'єднання українців у Польщі проводить акцію допомоги

Щецинське відділення Об'єднання українців у Польщі продовжує проводити акцію «Допомагаємо один одному» для підтримки у часи пандемії COVID-19 співгромадян з найбільш вразливих верств населення.

Про це йдеться на сторінці Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) в Facebook.

«Метою акції є надання допомоги в придбанні продуктів харчування, ліків, засобів особистої гігієни найбільш вразливим жителям громади: одиноким людям похилого віку, особам з інвалідністю, а також тим, хто в силу різних життєвих обставин не має змоги дібратися до магазину чи аптеки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, акція «Допомагаємо один одному», що стартувала наприкінці березня, проводиться спільно з Парафією Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині.

Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів.