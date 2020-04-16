Школа української мови і культури при УКУ запрошує іноземців на весняний семестр

Школа української мови і культури при Українському католицькому університеті (УКУ) у Львові запрошує іноземців на весняно-літній семестр онлайн.

Про це йдеться в оголошенні на сторінці школи в Facebook.

«Вивчайте українську комфортно у себе вдома чи в офісі разом з іншими студентами за допомогою Школи української мови і культури при Українському католицькому університеті», - йдеться в оголошенні.

Пропонуються програми А, В та С у травні, червні та липні.

Програма включає, зокрема, 6 рівнів мовних курсів, 2 рівні інтенсивності, щоденні заняття з мови, три семестри тривалістю від 3 до 9 тижнів, отримання сертифікату про участь тощо. Детальнішу інформацію можна знайти у дописі.

Тих, кого цікавить участь в онлайн-заняттях і онлайн-семестрах, запрошують вибрати зручний час. Пропонуються, зокрема, 11:00, 12:00 та 17:00 за київським часом. Доступні також інші варіанти. «Оберіть час, який вам підходить, аби розпочати навчання», - запрошують у школі.

Зареєструватися можна за посиланням.

Школа української мови і культури при Українському католицькому університеті (УКУ) у Львові була заснована у 2002 році. Я зазначається на сторінці школи в Facebook, вона є однією з установ, що пропонують програми з вивчення української мови і культури іноземцям.

Фото: School of Ukrainian language & culture