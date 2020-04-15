Письменниця і журналістка Світлана Пиркало приєдналася до Ради опкунів Українського інституту в Лондоні

Українська письменниця і журналістка Світлана Пиркало стала членом Ради опікунів Українського інстиутут в Лондоні.

Про це повідомляється на сторінці установи в Facebook.

«Український інститут в Лондоні радий, що Світлана Пиркало приєдналася до нашої опікунської ради. Ми щиро вітаємо Світлану в нашій команді та сподіваємось на співпрацю!», - йдеться у дописі.

В інституті також подякували Орісі Луцевич, яка йде після 5 років перебування в Раді опікунів. «Дякуємо, Орисе, за Вашу підтримку, енергію та креативність, які допомогли інституту зростати!», - зазначили в Українському інституті в Лондоні.

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Як зазначається, Світлана Пиркало є постійним членом журі книжкової премії «Книга року Бі-Бі-Сі», яка з 2012 року проходить у партнерстві з ЄБРР.

Розповідається, що протягом своєї 15-річної кар’єри в галузі друкованої та телерадіожурналістики Світлана Пиркало працювала журналістом і радіоведучою в Українській службі BBC в Лондоні, писала регулярні колонки для низки українських видань, працювала керівником телешоу на одному з українських каналів, працювала заступником головного редактора першого і єдиного україномовного журналу мод «EVA» тощо.

Сьогодні Світлана Пиркало працює в галузі міжнародного розвитку. Її освіта охоплює лінгвістику, фінанси та міжнародні відносини.

Фото: ukrainianinstitute.org.uk