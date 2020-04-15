Медичним закладам Яремчанщини передали медичну гумдопомогу від діаспори

Медичні заклади Яремчанщини отримали 80 експрес-тестів та 500 одноразових масок від української діаспори.

Про це йдеться на сторінці Штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в м. Яремче в Facebook.

«Благодійники сьогодні (14 квітня – ред.) передали для медичних закладів Яремчанщини 80 експрес-тестів та 500 одноразових масок від української діаспори», - йдеться у дописі.

Як зазначається, допомога надійшла завдяки співпраці з українською діаспорою та за сприяння Анни Кісіль - уродженки Яремча, віцепрезидентки Світового конгресу українців, голови Світової федерації українських жіночих організацій та членкині Управи Конгресу українців Канади, відділ Торонто.

Як повідомляв Укрінформ, КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» отримала гуманітарну допомогу від української діаспори, у складі якої тести на виявлення COVID-19 та захисні маски.

Допомога надійшла завдяки співпраці з українською діаспорою та за сприяння віцепрезидента Світового конгресу українців, голови Світової федерації українських жіночих організацій та члена Управи Конґресу українців Канади, відділ Торонто, Анни Кісіль.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 15 квітня 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Яремче в Facebook