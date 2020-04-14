Українські дипломати та діаспора в Ірландії збирають кошти для медзакладів України

Посольство України в Ірландії допомагає не тільки нашим співвітчизникам у цій країні, а й разом з українською громадою та церквою збирає кошти медичним працівникам та закладам в Україні.

Про це МЗС повідомило у Facebook.

«Посольство України в Ірландії… щоденно проводить консультації та надає всю необхідну допомогу українським громадянам, які вимушено залишаються за кордоном. Крім того, українські дипломати спільно з українською громадою в Ірландії, Українською греко-католицькою церквою у Дубліні та за підтримки наших співвітчизників проводять збір коштів медичним працівникам та закладам в Україні», - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні вже надано допомогу київській лікарні №1, військовому госпіталю та госпіталю МВС, що знаходяться в Києві, дитячій лікарні на Луганщині, інфекційному відділенню лікарні на Київщині та Збройним силам України на лінії бойового зіткнення.

«МЗС щиро дякує Асоціації українців в Ірландії, яка ініціювала збір коштів для придбання вкрай необхідних захисних та лікарських засобів, а також всім небайдужим українцям», - зазначається в дописі.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Фото: Укрінформ, Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України в Facebook