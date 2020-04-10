Українців у Торонто проконсультують онлайн про трудову імміграцію в умовах карантину

Онлайн-консультація на тему трудової імміграції в умовах карантину відбудеться 12 квітня в Торонто для місцевих українців.

Про це повідомляється в групі Ukrainians in Toronto («Українці в Торонто») у Facebook.

«У цю неділю, 12 квітня, буде Q&A session (онлайн-консультація) з ліцензованим імміграційним консультантом Оленою Вебер», - йдеться у оголошенні.

Захід пройде онлайн: трансляція відбудеться в групі «Jobs in Ukrainian Toronto». Можливість поставити запитання та подивитися відео зможуть учасники групи, тому всім охочим взяти участь у трансляції радять заздалегідь долучитися до групи.

Тема консультації - імміграційні зміни, процедури та терміни отримання документів в умовах карантину.

Детальна інформація та збір запитань – за посиланням https://bit.ly/2yO91Y7 у групі «Jobs in Ukrainian Toronto» (аби бачити зміст, треба долучитися до групи).

Як зауважується, під час трансляції не розглядатимуть тему загальних правил імміграції в Канаду через працевлаштування. Відповіді на ці запитання та корисні посилання можна знайти, зокрема, тут.

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«Наша задача - дати учасникам спільноти UkrTO можливість швидко знайти необхідні відповіді на важливі запитання та познаймити з експертами», - зазначається в дописі.

Фото: Укрінформ, Ukrainians in Toronto у Facebook