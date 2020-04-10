Українців у Торонто проконсультують онлайн про трудову імміграцію в умовах карантину
Про це повідомляється в групі Ukrainians in Toronto («Українці в Торонто») у Facebook.
«У цю неділю, 12 квітня, буде Q&A session (онлайн-консультація) з ліцензованим імміграційним консультантом Оленою Вебер», - йдеться у оголошенні.
Захід пройде онлайн: трансляція відбудеться в групі «Jobs in Ukrainian Toronto». Можливість поставити запитання та подивитися відео зможуть учасники групи, тому всім охочим взяти участь у трансляції радять заздалегідь долучитися до групи.
Тема консультації - імміграційні зміни, процедури та терміни отримання документів в умовах карантину.
Детальна інформація та збір запитань – за посиланням https://bit.ly/2yO91Y7 у групі «Jobs in Ukrainian Toronto» (аби бачити зміст, треба долучитися до групи).
Як зауважується, під час трансляції не розглядатимуть тему загальних правил імміграції в Канаду через працевлаштування. Відповіді на ці запитання та корисні посилання можна знайти, зокрема, тут.
«Наша задача - дати учасникам спільноти UkrTO можливість швидко знайти необхідні відповіді на важливі запитання та познаймити з експертами», - зазначається в дописі.
Фото: Укрінформ, Ukrainians in Toronto у Facebook