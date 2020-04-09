«Захист» в Узбекистані: в В МЗС розповіли про українців, які отримали допомогу в рамках програми

В Міністерстві закордонних справ України розповіли дві історії про українців, які «застрягли» в Узбекистані й наразі отримують різного роду підтримку в рамках програми допомоги українським громадянам за кордоном «Захист».

Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

«Українці «застрягли» за кордоном з різних причин. Ось дві історії з Узбекистану», йдеться у дописі.

Зокрема, в МЗС розповіли про Олега Петрова, який уже декілька років подорожує по світу автостопом. Дорогою в Узбекистан в нього стався серцевий напад.

«Колеги з Посольства України в Республіці Узбекистан опікуються лікуванням Олега з самого початку: домовилося про безкоштовне лікування і курс реабілітації в одній з найкращих міських лікарень. Наразі в умовах карантину, коли всі кордони закриті та засоби для існування відсутні, дипломати домовилися з місцевим бізнесменом про його безкоштовне проживання в Ташкенті. Українець забезпечений всіма необхідними ліками та продуктами харчування», - йдеться у дописі.

Інший українець Олексій Плєшко «застряг» в Узбекистані з дружиною та трьома малолітніми дітьми. «Через закриття всіх підприємств вони опинилися в дуже скрутному становищі. Олексій звернувся про допомогу в «Захист українців у Республіці Узбекистан». Наші колеги швидко відреагували і знайшли засоби, щоби забезпечити сім’ю всім необхідним», - зазначається в соцмережі.

В МЗС зауважили, що «таких історій близько десятка на тиждень лише в Узбекистані», і зауважили: «Сотні дипломатів по всьому світові шукають способи допомогти кожному, хто перебуває за кордоном і потрапив у скрутне становище. Зв'яжіться з найближчим посольством чи консульством в країні, де ви перебуваєте, або зверніться в групу «Захист» в соціальних мережах».

Як повідомлялося, за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, всі закордонні дипломатичні установи України розгорнули програму «Захист» для допомоги українцям, які не встигли повернутися на Батьківщину внаслідок закриття кордонів і припинення пасажирського сполучення між країнами по всьому світу через пандемію COVID-19.

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми «Захист» станом на 18:00 8 квітня звернулися 14 325 громадян.

Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine у Facebook