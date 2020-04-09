Українська громада й дипломати у Страсбурзі запрошують на майстер-клас із писанкарства онлайн

Українська діаспора у Страсбурзі та Постійне представництво України при Раді Європи запрошують усіх охочих приєднатися 9 квітня до майстер-класу з писанкарства, який відбудеться онлайн.

Про це інформує Постіпредство України при РЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Раді представити чудову ініціативу друзів Постійного представництва України при Раді Європи – організації української громади Страсбурга «ПромоУкраїна» – Zoom відео майстер-клас з писанкарства», - зазначено в анонсі.

Захід, до якого також долучаться інші організації української діаспори у Франції, відбудеться у четвер, 9 квітня, з 18:00 до 19:30 за центральноєвропейським літнім часом.

Приєднатися до майстеркласу можна за посиланням (meeting ID: 875 489 4673, password: 932091).

Своїми знаннями, навичками і досвідом поділяться майстри Валеріан та Мішель Левицькі, подружжя зі Страсбурга, яке вже багато років проводить майстеркласи з писанкарства для української діаспори та зацікавлених французьких друзів в історичних французьких провінціях Ельзасі та Лотарингії.

«Краса цього символічного письма, характерна для української ідентичності, повинна продовжувати передаватися!», - наголошують писанкарі.

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Для майстер-класу потрібно: яйце (бажано біле, але не обов’язково); писачок, свічка з воску, чи віск; фарби для яєць (жовта, помаранчева, червона, чорна); паперовий рушник; 4 банки для фарб з водою; 4 ложки; олівець; велика голка; мисочка для видутого яйця; банка з водою та двома столовими ложками оцту для чистки яйця.

Спілкування з організаторами можливе в чаті події на сайті.

Майстри оберуть найкращу писанку, зроблену під час майстер-класу, а її автора винагородять призом.