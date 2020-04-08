В Ірландії проведуть віртуальний майстер-клас з писанкарства

Майстер-клас із розпису великодніх писанок відбудеться 11 квітня в Ірландії в режимі онлайн.

Про це повідомляє Посольство України в Ірландії в Facebook.

«З наближенням пасхальних свят та попри всі епідеміологічні негаразди ми вирішили не порушувати традицій Посольства та провести найулюбленіший захід - майстер-клас із розпису пасхальних писанок. Цього року він буде особливим, оскільки пройде онлайн. Однак у цьому є й переваги - до нього зможуть приєднатись не лише діти, а також їхні батьки та рідні», - зазначили в диппредставництві.

Як повідомляється, талановита майстриня Ольга Чикета підготувала відео майстер-класу, яке в суботу 11 квітня буде завантажено на Facebook-сторінці посольства.

У диппредставництві заохотили майбутніх учасників події поділитися фотографіями своїх писанок та підготували перелік того, що знадобиться для майстер-класу.

Це, зокрема, відварені яйця, писачок (його можна виготовити власноруч, скориставшись відеопідказкою), харчові фарби різних кольорів або природні фарби (лушпиння цибулі, фіолетової капусти, березових гілочок тощо), віск, білий оцет 9-10%, свічки тощо.

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У посольстві поякували Ользі Чикеті, Юлії Гуман та Любові Січкар за чудову організацію заходу.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Ireland у Facebook