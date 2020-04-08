Такого безлюддя в Індії за 20 років ще не було: українка розповіла про карантин по-індійські

В Індії дотримуються запровадженого через COVID-19 загальнонаціонального карантину, який, окрім своєї головної мети - стримування поширення коронавірусу - сприяв також покращенню екологічної ситуації в містах.

Детальніше про це розповіла представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам у Facebook.

«Сьогодні вигулялась на риночок за овочами. Порадувала тиша, народ по квартирах дисципліновано сидить, всі продавці в масочках, овочі свіжі», - написала українка в соцмережі.

В коментарях до допису Марина Акрам розповіла про дотримання правил карантину на ринках: «Ми з чоловіком купували овочі, дядько позаду за півтора метри стояв. Людей більше поряд не було. Продавці хто в масці, хто платком до очей зав'язаний».

Вона розповіла, що в їхньому житловому комплексі випадків заховрювання на COVID-19 поки не було зафіксовано.

Марина Акрам зазначила, що Індія наразі виглядає дуже незвично через порожні вулиці. «Такого безлюддя вдень, під вечір в Індії за 20 років ні разу не було. Ще вночі хіба пізно-пізно», - розповіла українка.

Сама вона наразі перебуває за межами Делі, але відсутність людей спостерігається всюди. «Ми за містом, між Делі і Ґазіабадом. Але зараз кругом так пусто. Наші українки пишуть з різних місць країни, що і в них теж дотримуються карантину», - зауважила Марина Акрам.

Карантин, серед іншого, дозволив покращитися екологічній ситуації в містах. «Зараз закриті заводи, фабрики, ми побачили, що і над Індією таки ж блакитне небо і білі хмарки! Як виявилося, коли не включають кондиціонери, не їздять автомобілі, автобуси, вантажівки, мотоцикли, рікші, то на початку квітня ще може бути всього +19 вранці. Ще минулого року вже о цій порі задихалися від смогу і спека +36-40 вдень, а вночі +25-26», - написала українка.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 24 березня оголосив про введення тотального карантину на три тижні через спалах коронавірусу в країні, де проживає близько 1,3 млрд осіб.

За даними сайту Worldоmeter, у світі станом на 8 квітня зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.

Фото: Укрінформ, Марина Акрам у Facebook