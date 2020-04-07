Навчання у кращих вишах США розпочнуть майже 40 фіналістів відбору Ukrainian Global Scholars

В університетах, школах та коледжах США цьогоріч розпочнуть навчання 26 українських випускників - фіналістів минулорічного відбору Ukrainian Global Scholars, та ще 13 українців – фіналістів попередніх конкурсів.

Про це повідомляє Голос Америки.

«У Сполучених Штатах завершився вступний процес-2020. Учні отримали відповіді щодо зарахування до омріяних шкіл та коледжів. 15 українських школярів вже з осені стануть студентами топових університетів США. Ще 11 талановитих українців вступили до американських шкіл-пансіонів. Причому троє отримали престижну стипендію Davis Scholarship, яка у майбутньому частково покриє їхні витрати на навчання у коледжі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі ці школярі – фіналісти минулорічного відбору Ukrainian Global Scholars, благодійної організації, мета якої допомагати талановитим українцям вступати до провідних світових шкіл та вишів.

Повідомляється, що з 2015 року Ukrainian Global Scholars щороку навесні проводить український конкурс, на якому відбирає найбільш талановитих учнів, аби потім допомогти їм вступити до омріяного навчального закладу. Всього з когорти у складі 42 фіналістів, яку Ukrainian Global Scholars відібрала навесні 2019 р., цьогоріч до американських шкіл та вишів вступило 26.

Ще 13 фіналістів та фіналісток конкурсу, які були відібрані у 2016, 2017 та 2018 рр., цього року випускаються з американських шкіл-пансіонів та продовжать навчання у найкращих коледжах США.

Президентка Ukrainian Global Scholars в США Юлія Лемеш розповідає: цьогорічні переможці вступили до приватних шкіл-пансіонів, в яких навчались президенти США, актори та винахідники.

«Наприклад, Deerfield, Woodberry Forest, Phillips Academy Andover, Lawrenceville, Ethel Walker, Masters, Northfield Mount Hermon. Серед коледжів – Stanford, Dartmouth, Princeton, MIT, UPenn, Smith, Tufts, Northwestern Qata. Туди дуже важко потрапити, а ще важче одержати повні стипендії, які дістали наші студенти. Мова йде про декілька повних стипендій на тисячі студентів з усього світу», - додає вона.

Починаючи з 2015 р., Ukrainian Global Scholars допомогла вступити до американських престижних вишів чи шкіл 80 талановитим українцям. Всього з моменту старту проєкту учні подали на український конкурс більше двох тисяч заявок. При цьому 40% аплікантів – це мешканці маленьких міст та сіл.

Розповідається, що кожного року організація та її засновники і волонтери стають для фіналістів українського відбору справжніми менторами. «Вони допомагають їм оплатити та підготуватися до спеціальних вступних тестів (TOEFL та SAT), правильно заповнити та подати документи. Знаходять їм родини в США, де вони живуть під час канікул, а також стажування в топових компаніях України влітку. Підтримують і їхні соціальні проєкти», - йдеться у повідомленні.

У грошовому еквіваленті, з моменту заснування Ukrainian Global Scholars, організація допомогла отримати більше 20 млн доларів у стипендіях на навчання, проживання та харчування для талановитих українців.

Наразі Ukrainian Global Scholars відбирає нову когорту фіналістів 2020-го. Заявки від школярів приймають до 15 квітня.

Юлія Лемеш закликає дітей не боятися та подаватися. «Наша мета - щоб якомога більше студентів підготувало заявку. Ми шукаємо не лише переможців олімпіад. Нас дуже цікавлять студенти з унікальною історією, бажанням навчатись, брати відповідальність за свої проєкти, віддавати спільноті та Україні. Деякі наші фіналісти й гадки не мали, що зможуть пройти всі етапи відбору Ukrainian Global Scholars. А зараз навчаються у найкращих школах чи коледжах світу», - розповідає президентка організації.

Заявки чекають від учнів 8-11 класів. Восьми-десятикласники подають документи до шкіл. Випускники – одразу до вишів. Для того, аби податися, потрібно мати високі знання з англійської мови та найвищі бали з державної підсумкової атестації, бути непересічною особистістю з цікавими захопленнями. Ще важлива вимога – аплікант має бути зі звичайної родини з середнім достатком.

Лемеш розповідає, що глобальна мета Ukrainian Global Scholars - виховати нове покоління молодих українських лідерів із західною освітою, які зможуть взяти на себе відповідальність за керування Україною, створення робочих місць та розвиток економіки. Адже одна з базових вимог програми полягає в тому, що після навчання за кордоном талановиті українці мають повернутися на Батьківщину і працювати вдома.

«Ми хочемо, щоб під словом «схема» ці люди розуміли лише графічні зображення процесів, а не способи особистого збагачення. Ми хочемо, щоб в Україну повертались тисячі молодих спеціалістів, які володіють кількома мовами, знають найкращі світові практики, мають розгалужену мережу контактів, бажання та здатність збудувати нову Україну. Саме такий підхід у свій час обрав Китай, Сінгапур, Індія, Південна Корея. Ми віримо в те, що західна освіта для України - панацея», - додає Лемеш.

Фото: Голос Америки