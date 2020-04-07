Перенесла COVID-19 важче, ніж 60-річні батьки: українка з Колорадо розповіла про боротьбу з вірусом

Вікторія Холл та її чоловік Адам, які мешкають у США, у березні захворіли на COVID-19, і перебіг хвороби був дуже важкий, попри достатньо молодий вік та відмінну фізичну форму.

Про свій досвід лікування від коронаврусної інфекції українка розповіла Голосу Америки.

Як зазначається, подружжя з Денвера Вікторію Холл, яка переїхала у США з Києва 20 років тому, та її чоловіка Адама можна назвати фанатами спорту і здорового способу життя. «Вони займаються гірськими лижами, тріатлоном, гірськими велосипедним спортом, беруть участь у численних аматорських змаганнях, включно із півультратріатлоном «Залізна людина». Тренуються сім разів на тиждень, харчуються за порадами дієтолога та привчають до спортивного способу життя 10-річного сина та 4-річну доньку», - йдеться у повідомленні.

Коли на початку березня Вікторія повернулася з подорожі в гори із подругами, вона відчула, що захворіла: в неї підвищилася температура, почався сухий кашель, з’явилася непоборна втома, ломота в тілі та головний біль. Протягом трьох днів такі саме симптоми з’явилися в її чоловіка та батьків, які приїхали погостити з Києва.

З лікарем вони зв’язалися не відразу, бо температура була не дуже високою, але довго не проходила. Усе спілкування з лікарем було за допомогою відеозв’язку.

«Ми зрозуміли, що це вірус, але ще не були впевнені, що це COVID-19. Лікар поставив діагноз, що дійсно COVID-19. Він попросив нас продемонструвати, як ми дихаємо, як наші легені працюють, послухав нас через відеоконференцію. Ми описали свої симптоми, кашель, головний біль і головне, як швидко він поширився в нашій родині», - розповідає Вікторія.

За її словами, спочатку її хотіли відправити робити тест, але потім дали знати, що тестів у штаті бракує і їх роблять тільки тим, хто потрапляє до лікарні, тобто людям із найскладнішими випадками. Натомість в лікарів вже достатньо досвіду роботи із пацієнтами, хворими на COVID-19, аби поставити діагноз за симптомами та перебігом хвороби. Лікар наказав їм залишатися вдома щонайменше 14 днів, не виходити навіть за продуктами та в аптеку.

Вікторія розповідає, що із продуктами їм допомагали сусіди – купували усе необхідне і залишали перед їхніми дверима. А дітям, які увесь час залишилися здоровими, довелося проявити більше самостійності.

«За рекомендацією лікаря, вдома ми всі ходили в масках і рукавичках, весь час прибирали і дезінфікували приміщення. Дітям пояснили, що не можемо їх обіймати, цілувати. Це було важко і ми намагалися дотримуватися з ними дистанції, наскільки це було можливо в одному приміщенні», - зазначила жінка.

Вікторія каже, що найважче з усіх в родині перехворів її чоловік та вона сама, хоча їм всього трохи за 40 і вони перебувають у відмінній фізичній формі. У її батьків, яким вже за 60, хвороба протікала набагато легше.

«Найважче було витримати кашель, який рве горло і просто не зупиняється. Неможливо спати. Ми падали від втоми. Це однозначно – найгірше, що мені довелося пережити», - згадує жінка.

Вона зазначила, що «вірус виходив довго, і лікувалися вони всім тим, що рекомендують при застуді: чаєм із імбиром, лимоном, медом, куркумою і корицею».

Вікторія розповідає, що дуже важким був психологічний стан, вони з чоловіком весь час себе запитували: Чому вони? Чому в них хвороба протікає так важко, адже чимало людей в їхньому віці хворіють безсимптомно або із незначними симптомами?

Як зазначається у повідомленні, «хоча люди похилого віку залишаються групою, яка має найвищі шанси не одужати від коронавірсу, стає все більш очевидним, що COVID-19 може серйозно вразити людей набагато молодших, навіть у такій відмінній формі, як подружжя Холлів».

У публікації також наводиться кілька версій, які досліджуються вченими і про які писав відомий медичний журналіст Санджей Гупта в статті для CNN.

Одна можливість полягає у варіаціях гену ACE 2, завдяки чому вірусу може бути легше потрапити до клітини легень.

За іншою версією, у деяких пацієнтів виникає брак такої речовини як сурфактант (surfacant), яку виробляє наш організм і яка дозволяє легеням легше розширюватися.

Один з напрямків дослідження – розуміння реакції імунної системи. «У деяких молодих і здорових людей надмірна реакція організму створює величезне запалення, яке не дає нормально працювати легеням й іншим органам. Одні із ліків, які випробовуються для лікування COVID-19, - імунносупресанти», - йдеться у повідомлення.

В інших джерелах наводяться припущення, що на ступінь ураження організму коронавірсуом COVID-19 може впливати історія щеплень хворого.

«Для того, щоб отримати однозначну відповідь на це питання, піде багато часу. Вікторія Холл та її родина вже здорові. Вона закликає усіх поставитися до епідемії серйозно, не думати, що цей вірус зачіпає лише людей похилого віку: молоді люди можуть бути як носіям і заражати інших, так й досить важко захворіти самі», - зазначається у публікації.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка 7 квітня у світі зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.

Фото: Голос Америки