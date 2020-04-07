Борис Гудзяк запрошує вірян з України, Європи та Америки на онлайн-реколекції Страсного Тижня

Митрополит Української греко-католицької церкви (УГКЦ), голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Ґудзяк запросив вірян з України, Америки та Європи на онлайн-реколекції Страсного Тижня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дорогі сестри і брати! Дозвольте запросити вас, усіх моїх друзів з різних куточків України, Америки та різних країн Європи, на онлайн реколекції Страсного Тижня. Тема: Особливий Великдень, який допомагає нам досвідчити найважливіше. Мова: українська і англійська», - повідомив Борис Ґудзяк.

У дописі він також навів розклад реколекцій, які розпочалися 5 квітня. Чергова онлайн-зустріч відбудеться 7 квітня.

«Вівторок, 7 квітня. Наука третя. 11:30 (Філадельфійський час) (18:30 Київський час). Українською мовою. Каплиця митрополичого дому. 18:00 (Філадельфійський час). Англійською мовою. Місце: катедра Непорочного Зачаття», - йдеться у дописі.

«Live-stream реколекцій відбуватиметься на цій сторінці Facebook», - повідомляється у соцмережі.

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Відео: Borys Gudziak