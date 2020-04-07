У США помер найстаріший єпископ УГКЦ митрополит Стефан Сулик

В США не стало владики-емерита Стефана Сулика, колишнього митрополита Української греко-католицької церкви у США.

Про це повідомив митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Ґудзяк на сторінці у Facebook.

«Митрополит Степан Сулик помер в понеділок, 6 квітня. Деталі щодо похорону будуть оголошені пізніше. Вічная пам’ять! Зі святими упокой, Христе!», - йдеться у дописі.

Раніше 6 квітня Борис Гудзяк повідомив, що Стефана Сулика доправили до лікарні з ознаками COVID-19.

Як зазначає пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ, Стефан Сулик відійшов у вічність на 96-му році життя.

Владика Стефан Сулик здійснював служіння архиєпископа і митрополита у м. Філадельфія протягом 1980–2000 років. До сьогодні владика був найстаршим єпископом Української греко-католицької церкви.

Стефан Сулик народився 2 жовтня 1924 року у селі Бальниця на Лемківщині. Дитинство владики пройшло на Львівщині. Він закінчив школу в Самборі у 1944 pоці. Згодом родина емігрувала до Німеччини, а потім до США.

У 1980 році папа Римський Іван Павло II призначив священника Стефана Сулика архиєпископом і митрополитом Філадельфійським. Єпископську хіротонію здійснював патріарх Йосиф Сліпий. Митрополит Сулик належав до Конференції єпископів США, був головою Міжобрядової комісії цієї Конференції. 29 листопада 2000 року папа Іван Павло II прийняв зречення Стефана Сулика з уряду митрополита Філадельфійського у зв’язку з досягненням ним 75 років.

9 травня 2019 року владику-емерита Стефана Сулика у його домі відвідав Отець і Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, зазначивши: «Я дуже хотів провідати владику Стефана, адже наші архиєреї-емерити є справжнім скарбом нашої Церкви».

Читайте також: Українські церкви у США знайшли способи святкування Вербної неділі та Великодня в умовах пандемії

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка 7 квітня у світі зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.

Фото: synod.ugcc.ua, Borys Gudziak

Відео: thewayukrainian