СУМ у Великій Британії оголосив писанковий челендж

Спілка української молоді (СУМ) у Великій Британії пропонує долучитися до Великодньої акції #CYMPysanka, створивши оригінальну писанку.

Про це йдеться на сторінці СУМ у Великій Британії у Facbook.

«Писанка-челендж! У цей час, коли ми підлаштовуємось до нових норм перебування вдома (карантин через COVID-19 - ред.) і коли наближається Великдень, є гарна нагода стати креативним і зайнятися писанкарством. Ми кидаємо виклик Pysanka Challenge!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, головна вимога – оригінальність виробу.

«Все, що вам потрібно зробити, - це створити оригінальну писанку (маленьку, велику, дво- або тривимірну) з усього, що ви маєте вдома. Дайте волю своїй креативності! Вам не доведеться використовувати яйця та барвник, використовуйте свою фантазію, щоб зробити найбільш унікальну писанку, яку ви можете створити з будь-яких матеріалів, які маєте», - закликали в СУМ.

«Поділіться своєю писанкою з нами, позначте нас та використовуйте #CYMPysanka або надішліть зображення електронною поштою hania.szlachetko@cym.org», - йдеться у дописі.

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Фото: Ukrainian Youth Association of Great Britain у Facebook