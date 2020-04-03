Освітяни діаспори дізнавалися про запоруку успіху української школи за кордоном

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) провела опитування серед педагогів на тему: «У чому запорука успіху української школи за кордоном?».

Результати опитування виклали у відео в YouTube.

«У рамках Першого Міжнародного форуму СУОД, який ми перенесли в часі через епідемію COVID-19, було проведено опитування «У чому запорука успіху української школи за кордоном?». В нашому опитуванні взяли участь українські освітяни з різних куточків світу, з різних українських шкіл за кордоном», - йдеться у тексті до відео.

Під час опитування педагоги з’ясовували, зокрема, як їм потрібно надихнути учнів в українських школах за кордоном, які слова знайти, щоб школярі відчули себе причетними і відповідальними до спільної справи, а ще – гордими зватися українцями?

У відео пропонують низку мотивуючих фраз від учителів – учасників опитування.

Зокрема, успішна українська школа за кордоном – це школа, яка каже: «Успішна українська школа за кордоном – це кожен з нас!», «Вітаємо у школі, де тебе люблять!», «Разом крокуймо весело Країною Знань!», «Тут наша домівка, гуртуймося, наша мета – успіх, ми варті бути успішними!», «Тут ти можеш відкрити для себе власний потенціал, необхідний для реалізації твоїх мрій!», «У тебе все вийде!», «Ви - наші майбутні лідери!», «Ви творите славу для України, утверджуєте її у світі, щоб в майбутньому гордитися своїм корінням, а Україна - вами!» тощо.

У Спілці українських освітян діаспори нагадали, що вона створена і наполегливо працює для того, щоб кожна українська школа за кордоном стала успішною.

«Українська школа за кордоном – це не просто освітній осередок вихідного дня. Це частинка великого пазлу під назвою «Україна в світі». Це віконце в минуле й сьогодення нашої історичної Батьківщини, а ще в її майбутнє, адже наші учні – це опора і надія України в наступному поколінні», - зазначили в СУОД.

Як повідомлялося, Спілку українських освітян діаспори (СУОД, англ. The Union of Ukrainian Educators Abroad) було засновано в червні 2018 року, коли українські педагоги з різних країн світу уперше створили власне міжнародне професійне об’єднання.

Метою створення спілки було об’єднати українських вчителів для професійного спілкування, обміну досвідом та розробки стратегічних завдань розвитку української освіти за кордоном, представлення та захисту інтересів освітян діаспори.

Відео: spilka osvityan