Світовий флешмоб, присвячений Квітці Цісик, стартує 4 квітня

Світовий флешмоб, присвячений видатній американській співачці українського походження Квітці Цісик, відбудеться 4 квітня.

Про те, як приєднатися до акції, розповіли в Світовій федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) у Facebook.

«Як долучитися до світового флешмобу, присвяченого американській співачці українського походження Квітці Цісик «Українська пісня крокує світом»:

1. Записати на відео власне виконання пісні, яку виконувала Квітка Цісик.

2. Розмістити його на каналі YouTube або інших інтернет-ресурсах, вказавши коротку інформацію про себе.

3. Позначити хештегом #квіткацісикконкурс», - йдеться у дописі.

Як зазначається, організатори не відмовляються від задуму провести присвячений Квітці Цісик традиційний конкурс вокалістів після закінчення карантину, а поки що запрошують долучитися до флешмобу, який відбудеться 4 квітня 2020 року з 11:00 до 23:00 (за Києвом).

«Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик», - йдеться в оголошенні.

«Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею», - закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.

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Як повідомляв Укрінформ, за ініціативи Національної Ради жінок України та підтримки СФУЖО відбудеться світовий флешмоб, присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик «Українська пісня крокує світом».

Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook