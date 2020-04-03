Світовий флешмоб, присвячений Квітці Цісик, стартує 4 квітня
Про те, як приєднатися до акції, розповіли в Світовій федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) у Facebook.
«Як долучитися до світового флешмобу, присвяченого американській співачці українського походження Квітці Цісик «Українська пісня крокує світом»:
1. Записати на відео власне виконання пісні, яку виконувала Квітка Цісик.
2. Розмістити його на каналі YouTube або інших інтернет-ресурсах, вказавши коротку інформацію про себе.
3. Позначити хештегом #квіткацісикконкурс», - йдеться у дописі.
Як зазначається, організатори не відмовляються від задуму провести присвячений Квітці Цісик традиційний конкурс вокалістів після закінчення карантину, а поки що запрошують долучитися до флешмобу, який відбудеться 4 квітня 2020 року з 11:00 до 23:00 (за Києвом).
«Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик», - йдеться в оголошенні.
«Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею», - закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.
Як повідомляв Укрінформ, за ініціативи Національної Ради жінок України та підтримки СФУЖО відбудеться світовий флешмоб, присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик «Українська пісня крокує світом».
Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook