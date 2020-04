Програма «Захист» від МЗС в дії: в Ізраїлі допомогли українському лікарю з Полтавщини

В рамках програми «Захист українців в Державі Ізраїль» українські дипломати допомогли лікарю з Полтавщини, який не зміг повернутися в Україну через запроваджені обмеження, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

«Розкажемо про пана Валерія, лікаря з Полтавщини. Надзвичайна ситуація з поширенням коронавірусу по всьому світу заскочила Валерія в Єрусалимі, де він проходить курс лікування від важкого захворювання при університетській клініці Хадасса в Єрусалимі. В рамках програми «Захист українців в Державі Ізраїль» наші колеги з Embassy of Ukraine in the State of Israel (Посольства України в Державі Ізраїль - ред.) та Представництва України при ПНА (Палестинській Національній Адміністрації – ред.) відвідали українця, забезпечили продуктами харчування та проконсультували щодо пошуку тимчасового житла на період вимушеного перебування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посольство залишається на зв’язку й з іншими українцями, що перебувають в Ізраїлі, та допомагає з вирішенням їхніх проблем - від сприяння у продовженні дії віз до оформлення нових паспортів.

Повідомляється, що програма «Захист» від МЗС створена для українських громадян, які «застрягли» за кордоном, і працює за принципом: «Допомога не має кордонів».

«Якщо пандемія зруйнувала і ваші плани на повернення додому і ви потрапили в скрутне становище через вимушене перебування за кордоном, зв'яжіться з посольством або консульством України в країні, де ви знаходитесь, і спитайте про наявні можливості допомоги в рамках програми «Захист», - зазначається в дописі.

Згідно з даними Worldоmeter, у світі станом на 17:54 2 квітня зафіксовано 963 339 випадків COVID-19, з них 49 199 летальні, 203 274 людей одужали.

Станом на 10:00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: Укрінформ, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine у Facebook