У Польші привітали з 88-річчям українського історика і громадського діяча Олександра Колянчука

Посольство України в Польщі привітало видатного українського українського історика, громадчького діяча Олександра Колянчука із 88-річчям.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.

«Сьогодні видатному українському історику і громадському діячу доктору Олександру Колянчуку виповнюється 88 років! Посольство України щиро вітає іменинника з Днем народження!», - йдеться у повідомленні.

У посольстві відзначили значення діяльності ювіляра. «Дякуємо за великий внесок у відродження і популяризацію історії боротьби України за незалежність, підтримання пам’яті про Героїв Армії Української Народної Республіки, про братерство зброї Армії УНР і Війська Польського у 1920 році у протистоянні більшовицькій навалі. Праці Олександра Колянчука і його турбота про історичну пам’ять українського народу викликають глибоку повагу і є взірцем для сучасних і майбутніх поколінь українців у Польщі та у всьому світі», - йдеться у дописі.

В диппредставництві побажали Олександру Колянчуку міцного здоров’я, добробуту, нових звершень у дослідницькій і громадській діяльності.

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Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі у Facebook