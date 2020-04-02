У Польші привітали з 88-річчям українського історика і громадського діяча Олександра Колянчука
Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.
«Сьогодні видатному українському історику і громадському діячу доктору Олександру Колянчуку виповнюється 88 років! Посольство України щиро вітає іменинника з Днем народження!», - йдеться у повідомленні.
У посольстві відзначили значення діяльності ювіляра. «Дякуємо за великий внесок у відродження і популяризацію історії боротьби України за незалежність, підтримання пам’яті про Героїв Армії Української Народної Республіки, про братерство зброї Армії УНР і Війська Польського у 1920 році у протистоянні більшовицькій навалі. Праці Олександра Колянчука і його турбота про історичну пам’ять українського народу викликають глибоку повагу і є взірцем для сучасних і майбутніх поколінь українців у Польщі та у всьому світі», - йдеться у дописі.
В диппредставництві побажали Олександру Колянчуку міцного здоров’я, добробуту, нових звершень у дослідницькій і громадській діяльності.
Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі у Facebook