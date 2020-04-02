Карантин з користю: українки в Туреччині вдосконалюють англійську у віртуальному розмовному клубі

Віртуальний розмовний клуб англійської мови для представниць української діаспори Туреччини збирається другий тиждень поспіль за ініціативи Української спілки в Анкарі та інформаційного порталу Ukr-Ayna.

Про ідею створення та діяльність клубу кореспонденту Укрінформу розповіла його організаторка, викладачка англійської мови, журналістка інформаційного порталу Ukr-Ayna Катерина Загородня.

«Ідея з’явилася з початком карантину. Я викладаю в турецькому університеті. Нині ж через карантин працюю з дому та спілкуюся студентам онлайн. Подумала, що можу і для представниць української діаспори в Туреччині зробити розмовний клуб і таким чином досягти одразу дві цілі - розширити спілкування та проводити час із користю. Спробували - сподобалося», - розповіла Катерина Загородня.

Розмовний клуб діє на безоплатній основі. До кожного заняття може приєднатися 5-6 людей. Щоразу викладачка обирає різні теми для спілкування та різноманітні вправи, які виконують в інтерактивному режимі, а після заняття розсилає учасникам розмови перелік слів, які пов’язані з темою спілкування, короткі пізнавальні відео.

Участь у розмовних клубах беруть українки з усіх куточків України, що проживають в різних містах Туреччини, зокрема Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Анталії, Сакар‘ї, Ізміті, Адані, Ширнаці та інших.

«Спілкування виходить цікаве й насичене. Уникаємо говорити про коронавірус та обговорювати поточну ситуацію, аби мати змогу відволіктися від того, чим і так наповнене наше щоденне життя», - розповіла викладачка.

Серед обговорюваних тем - українські та турецькі культура й звичаї, визначні місця України, Туреччини та світу, професійний розвиток, презентація української культури та традицій в Туреччині, визначні особистості минулого та сьогодння, подорожі, кухня, тощо.

Клуб також сприяє знайомству та подальшому спілкуванню учасниць.

«Приємно й те, що під час спілкування люди знаходять друзів, продовжують спілкуватися поза заняттями. Це ніби долучитися до української родини, зустрітися з подругами за чаєм», - додає Катерина Загородня.

Фото: Ольга Будник, Катерина Загородня