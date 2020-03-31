Посольство в Індії призначило особу для допомоги українцям в Гоа, що «застрягли» через карантин

Посольство України в Індії офіційно уповноважило громадянку України Катерину Гавриленко представляти дипустанову з питань сприяння українським громадянам та контактувати з місцевою владою.

Про це повідомляється у дописі диппредставництва на сторінці «Захист Індія», спеціально створеній у Facebook для допомоги українським громадянам, які перебувають на території Індії та наразі не мають змоги повернутися до України через запроваджені урядом країни обмеження у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19.

«До уваги громадян України, які перебувають в штаті Гоа, Індія. У зв'язку з обмежувальними заходами, запровадженими по всій території Індії, та з метою полегшення комунікації з громадянами України, які продовжують вимушено перебувати в штаті Гоа, Посольство України в Республіці Індія офіційно уповноважило громадянку України, що постійно проживає на території штату Гоа, Катерину Гавриленко представляти Посольство з питань сприяння українським громадянам та контактувати з місцевою владою», - йдеться у дописі.

Як зазначається, офіційна нота з цього приводу була доведена індійській стороні.

У дописі також розміщено контактні телефони.

Читайте також: Денісова просить МЗС якнайшвидше евакуювати українців з Індії

Раніше в Посольстві України в Індії подякували місцевим українцям, які минулого тижня допомагали в поверненні додому понад 700 українських громадян зі Шрі-Ланки та Республіки Мальдіви.

«Завдяки спільним зусиллям, додому зі Шрі-Ланки та Республіки Мальдіви за останні два тижні повернулися понад 700 наших громадян», - йдеться у дописі.

Зокрема, Посольство України в Республіці Індія і Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Індія, Шрі-Ланці та Республіці Мальдіви (за сумісництвом) Ігор Поліха висловили «глибоку та щиру вдячність усім громадянам України, що перебували/перебувають на Шрі-Ланці та Мальдівах у березні цього року за витримку та терпіння, дієві звернення і за кожне тепле слово підтримки та подяки від тих, хто вже повернувся, чи ще перебуває на Шри Ланці та Мальдівах».

У посольстві висловили вдячність «українським волонтерам, уповноваженим представникам Посольства України Володимиру Притулі та Віктору Скрябіну за ініціативність, ефективність у вкрай важкій справі надання сприяння у поверненні українців на Батьківщину в умовах дуже непростих місцевих реалій: запровадження комендантської години, всіляких внутрішніх обмежень, а також скасування регулярних міжнародних рейсів».

«Вражені Вашими блискучими організаторськими та комунікативними здібностями, терпінням, працездатністю та самовідданістю, вмінням поєднувати сучасні технології з глибокими знаннями культурних та традиційних особливостей України та Шрі-Ланки задля досягнення порозуміння та результату. Ці якості Ви проявили, забезпечуючи консолідацію українців на Шрі-Ланці», - зазначається в дописі.

Слова вдячності в диппредставництві також висловили на адресу представника Торгово-промислової палати України Хакіму Шамсудіну за налагодження контактів з державними установами Шрі-Ланки та ЗМІ.

Дипломати подякували волонтерам, які допомагали у найрізноманітніший спосіб: Чепель Юлії за постійне інформування та підтримку громадян в Telegram-групі «Українці на Шрі-Ланці» про зміни в чартерних рейсах та інші питання, знаходячись при цьому у Харкові; Запорожцю Дмитру за кропітку роботу зі списками.

«Результати їхньої роботи вражаючі! Ще раз величезне спасибі!», - зазначили в посольстві.

Водночас в диппредставництві додали, що станом на 27 березня за списками, які постійно оновлюються, на Шрі-Ланці все ще перебували близько 220 громадян України, а на Мальдівах - понад 50.

У посольстві запевнили, що працюють над тим, аби допомогти усім повернутися додому.

Як повідомлялося, українці, які постійно проживають у Шрі-Ланці, надали допомогу українським громадянам, які очікували на евакуацію на батьківщину.