Українці в ОАЕ розповіли, як змінилися умови їх роботи через COVID-19

Українці, які працюють в ОАЕ, розповіли, як пандемія коронавірусу Covid-19 вплинула на умови їхньої роботи.

Відповідною інформацією вони поділилися в другому за рахунком опитуванні на цю тему, організованому координатором української громади в Абу-Дабі Євгенієм Семеновим у Facebook.

«Громадо, рівно 2 тижні тому ми досліджували, як коронавірус вплинув на умови нашої роботи і, відповідно, проживання в ОАЕ. Тоді для абсолютної більшості нічого не змінилось. А яка ситуація тепер - всього за 14 днів?», - запитав активіст.

В новому опитуванні станом на 19:00 вівторка взяли участь більше 150 осіб.

Про можливість працювати віддалено повідомили 60 учасників, у відпустку за власний рахунок відправили 43 українців.

Про зупинку бізнесу повідомила 31 особа, 14 українців пішли в оплачувану відпустку.

Ще 8 учасників опитування зазначили, що для них все лишилося без змін.

У попередньому опитуванні переважна більшість учасників зазначили, що ситуація з коронавірусом не вплинула на умови їх роботи.

За даними Worldmeters станом на 19:13 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 823 194, смертей – 40 633, а одужали наразі вже 174 333 особи.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.