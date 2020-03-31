Гарвардська медична школа підготувала інформаційний проєкт про COVID-19 українською

Гарвардська медична школа (HMS) при Гарвардському університеті підготувала інформаційний проєкт про COVID-19 українською мовою.

Про це повідомляє Свiтовий конґрес українців у Facebook.

«Проєкт Гарвардської медичної школи з підвищення медичної грамотності по темі COVID-19 тепер доступний українською мовою. Тут ви знайдете доступну інформацію про COVID-19, яка допоможе усім, хто захворів, визначити, коли та по яку саме допомогу звертатися», - йдеться у дописі.

На сайті Гарвардської медичної школи, зокрема, міститься підбірка корисних посилань на низку тем про COVID-19, серед яких: загальна інформація про COVID-19; як вберегтися від зараження та запобігти поширенню коронавірусу; що робити, якщо ви захворіли на COVID-19 або підозрюєте, що інфіковані; як COVID-19 впливає на вагітних тощо.

Створено також окремі інфографіки з метою допомогти дітям від 3 років та підліткам зрозуміти важливу інформацію про COVID-19.

Гарвардська медична школа (Harvard Medical School, HMS) при Гарвардському університеті знаходиться в Бостоні. Вона заснована в 1782 році та є однією з найстаріших та найвідоміших медичних шкіл у США.

Фото: hms.harvard.edu