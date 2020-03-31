Для українців Канади склали перелік церков, які пропонують богослужіння онлайн

Для українців Канади склали перелік церков, які пропонують богослужіння онлайн

Укрінформ
Конґрес українців Канади (КУК) склав орієнтовний перелік українських церков, які з огляду на ситуацією з поширенням Covid-19 пропонують онлайн-трансляції богослужінь.

Про це повідомляється на сайті КУК.

«Оскільки церковні служби не можуть проходити у звичайному форматі, багато церков пропонують онлайн-потокову версію служб. Конґрес українців Канади склав їх перелік», - йдеться у повідомленні.

В КУК рекомендують уточнювати інформацію про онлайн-трансляцію на вебсайті чи Facebook-сторінці кожної парафії.

Ознайомитися з переліком можна тут.

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Як повідомлялося, за даними Worldmeters, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.

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