Для українців Канади склали перелік церков, які пропонують богослужіння онлайн

Конґрес українців Канади (КУК) склав орієнтовний перелік українських церков, які з огляду на ситуацією з поширенням Covid-19 пропонують онлайн-трансляції богослужінь.

Про це повідомляється на сайті КУК.

«Оскільки церковні служби не можуть проходити у звичайному форматі, багато церков пропонують онлайн-потокову версію служб. Конґрес українців Канади склав їх перелік», - йдеться у повідомленні.

В КУК рекомендують уточнювати інформацію про онлайн-трансляцію на вебсайті чи Facebook-сторінці кожної парафії.

Ознайомитися з переліком можна тут.

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Як повідомлялося, за даними Worldmeters, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.