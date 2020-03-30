Посольство в Австралії інформує про обмеження щодо пересування країною через Covid-19

Посольство України в Австралії інформує громадян України про обмеження щодо в'їзду та пересування австралійською територією через пандемію Covid-19.

Про це йдеться на сайті диппредставництва.

«Інформуємо, що урядом Австралії та урядами штатів/територій (запроваджено – ред.) обмеження щодо в'їзду та пересування територією цієї країни. У виключних випадках існує можливість отримання дозволів на проїзд через кордон штатів/територій. Контактна інформація відповідних державних установ наведена у таблиці», - йдеться у дописі.

У посольстві зауважили: «При цьому громадянам, які перетинають кордони штатів/територій Австралії важливо мати з собою наступні документи:

- паспорт, транспортні квитки;

- контактна інформація Посольства;

- супроводжуюча інформація від Посольства».

У диппредставництві на сторінці у Facebook також звернулися до громадян України з проханням звернути увагу на оновлені рекомендації уряду Австралії у боротьбі з поширенням COVID-19. В посольстві рекомендували завантажити офіційний урядовий додаток «Coronavirus Australia» app з Apple App Store або Google Play.

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Як повідомлялося, у світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли. В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.