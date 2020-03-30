В СКУ запрошують українців перейти до віртуальних богослужінь через пандемію Covid-19

Свiтовий конґрес українців (СКУ) в умовах пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 запрошує українців долучитися до богослужінь онлайн.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«В умовах глобального карантину ми більше не можемо відвідувати храми, але ніщо не заважає долучитися до недільної літургії онлайн. Будьмо відповідальні за своє здоров'я та здоров'я своїх ближніх. Пропонуємо посилання на трансляції богослужінь, до яких кожен може приєднатися з дому», - зазначили в СКУ.

Зокрема, щонедільні трансляції, починаючи з 29 березня, можна побачити на каналі UA: Перший, UA: Крим. Перегляд відкритий для Північної Америки та Європи.

Розклад трансляцій, час за Києвом:

9:30 - недільна свята меса Римсько-Католицької Церкви в Україні (пряма трансляція)

10:00 - божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнська молитва (пряма трансляція)

11:30 - недільна літургія Української Греко-Католицької Церкви (пряма трансляція)

Крім того, як зазначається, не лише в неділю, але й в інші святкові дні, літургії з Михайлівського Золотоверхого монастиря ПЦУ у Києві можна переглядати в соціальній мережі.

Трансляції з Патріаршого Собору Воскресіння Хрестового УГКЦ у Києві доступні на каналі Церкви. Долучитися до Меси у латинському обряді також можна перейшовши на вебсайт.

Напередодні кожної неділі Релігійна інформаційна служба України оновлює список українських храмів, звідки ведуться онлайн-трансляції. Десятки каналів богослужінь в Північній Америці та Європі, Східних Католицьких та Православних Церков, зібрані на окремому вебресурсі Жива Літургія.

Також всіх вірян запрошує долучитися до спільної молитви Українська Католицька церква Пресвятого Серця (Sacred Heart Ukrainian Catholic Church Johnson City NY) і Український Католицький Собор Святого Йосафата (St. Josaphat Ukrainian Catholic Cathedral Parma, OH).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадки коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.