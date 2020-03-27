МАУ здійснить спецрейс Цюрих-Київ 27 березня для повернення українців – посольство

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) виконає додатковий спецрейс Цюрих-Київ 27 березня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Посольства України в Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн (за сумісництвом).

«Шановні українці, які очікують на повернення в Україну! Авіакомпанія МАУ повідомила, що сьогодні, 27.03.2020 р. о 21:00 буде додатковий спецрейс Цюрих-Київ. Прохання самостійно придбати квиток на цей рейс на офіційному сайті компанії МАУ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна вартість квитка становить 280 євро.

У посольстві звернулися до українців з проханням самостійно відстежувати можливі зміни в графіку відправлення спецрейсу на сайті МАУ та на сайті Цюрихського аеропорту.

«Просимо також інформувати Посольство України в Швейцарії про факт придбання квитка + ПІБ на електронну пошту: consul_ch@mfa.gov.ua», - зазначили в диппредставництві.

Крім того, в посольстві повідомили, що наразі відсутня офіційна інформація щодо рейсу Цюрих-Київ на 29 березня авіакомпанії «SkyUp». Як зазначили в диппредставництві, у разі скасування рейсу компанія обіцяє повернути гроші за квитки.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

В Україні наразі зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.