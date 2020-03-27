Посольство в Індії подякувало українцям за допомогу співгромадянам, що застрягли в країні

Посольство України в Індії висловило вдячність місцевим українцям та небайдужим індійцям за допомогу нашим співгромадянам, які застрягли в країні внаслідок закриття кордонів через Covid-19.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«Посольство висловлює щиру подяку українцям в Індії та небайдужим індійцям, які в цей вкрай складний час допомагають нашим громадянам, які затрималися на території Індії. Ми вдячні українцям та українкам за активну співпрацю з Посольством, проактивну позицію, взаємопідтримку та допомогу. Незважаючи на запровадження Індією «повноі ізоляції», спільними зусиллями, в тісній співпраці та координації нам це вдалося!», - повідомляється в дописі.

У посольстві зазначили, що продовжують працювати над наданням сприяння у поверненні українців.

У диппредставництві також повідомили, що в ніч з 26 на 27 березня за маршрутом Делі-Шарджа-Киів відлетів чартерний рейс авіакомпаніі SkyUp PQ 1914 зі 183 пасажирами на борту.

Загалом упродовж 25-26 березня на Батьківщину з Індіі відправилися майже 360 осіб.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, про що повідомив на брифінгу 27 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«За минулу добу захворіли 62 особи. Тому в цілому у нас вже 218 випадків, з них 5 летальних», - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.