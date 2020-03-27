У Посольстві в Австрії українцям роз’яснили алгоритм дій у разі неможливості виїхати з країни

Консульський підрозділ Посольства України в Австрії надав роз’яснення громадянам України щодо алгоритму дій в разі неможливості з об’єктивних причин виїзду з Шенгенської зони, зокрема, Республіки Австрія.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії, чіткий порядок дій опублікований на відповідній сторінці на Facebook.

Як зазначається, «у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу Covid-19 та введенням обмежувальних і превентивних заходів, велика кількість громадян України зіткнулася з проблемою невимушеного порушення правил перебування у Шенгенській зоні/Республіці Австрія». Це стосується завершення строку дії візи, тимчасової посвідки на проживання або встановленого 90-денного терміну безвізового перебування на території Австрії.

У консульському підрозділі Посольства України в Австрії роз’яснили, що «у випадку форс-мажорних обставин, гуманітарної ситуації та неможливості виїхати з Шенгенської зони до завершення дозволеного терміну перебування (закінчився безвіз або термін візи) Ви маєте законне право звернутися до відділу у справах іноземців (Landespolizeidirektion) у федеральних землях та поліції у справах іноземців у Відні (Fremdenpolizei) з письмовим клопотанням поштовим зв’язком або електронним листом про продовження терміну перебування».

За можливості, такий запит необхідно зробити в електронному вигляді та до завершення дозволеного строку перебування у Шенгенській зоні англійською чи німецькою мовами.

Такий запит має містити лист з поясненням форс-мажорної, гуманітарної ситуації, яка не дозволяє громадянину України залишити територію Шенгенської зони вчасно (пандемія вірусу Covid-19, закриття повітряного простору України, закриття третіми країнами кордонів для в’їзду іноземців та відтак неможливість дістатись до України літаком або наземним транспортом). При цьому, обов’язково потрібно вказати нинішнє місце проживання та контактні дані включно з адресою електронної пошти.

Також слід надіслати документ, що підтверджує наявність обставин, що обумовлюють неможливість вчасно виїхати з Шенгенської зони, копію паспорту (перші сторінки з номером, особистими даними, строком дії, відмітками про в’їзд/виїзд та всі використані сторінки), як і копію документу про реєстрацію (у разі якщо був наданий такий документ після прибуття в Австрію - Meldezettel).

До запиту необхідно також прикріпити підтвердження про дійсний поліс медичного страхування. У разі неможливості продовжити страховий поліс або отримати новий потрібно описати цю ситуацію у листі-зверненні.

«Після розгляду Вашого запиту Вам можуть письмово поштою чи на поштову скриньку прислати повідомлення по Вашій справі або ж, якщо не присилають, з огляду на карантин та призупинення роботи, просто майте при собі роздруківку Вашого електронного звернення, що є Вашою гарантією та підтвердженням своєчасного звернення", - повідомили у консульському підрозділі Посольства України в Австрії.

Більш детальна інформація, яка доведена до всіх державних установ нормативним документом №2020-0.184.494 від 17.03.2020, розміщена на веб-сайті Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії.

У дипустанові звернули увагу громадян України на те, що «перевищення дозволеного безперервного 90-денного терміну перебування не є порушенням міграційних правил в умовах обмеженого пересування та карантині в умовах кризової епідеміологічної ситуації в країні».

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