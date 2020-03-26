Діаспора в Чехії пропонує допомогу українцям в умовах пандемії Covid-19
Укрінформ
Українська діаспора в Чехії пропонує допомогу співгромадянам під час пандемії коронавірусу.
Про це йдеться на сторінці громадської організації «Cizinec není otrok», повідомляє портал «Стожари».
«Волонтери готові допомогти житлом, їжею, пошуком безпечної роботи. Якщо треба, проконсультують із будь-яких питань. Підкажуть, де, як, коли можна пройти медичний огляд. Допоможуть і організувати виїзд в Україну», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, волонтерами є представники громадської організації «Cizinec není otrok». Допомогу вони надають у співпраці з Посольством України в Чеській Республіці.
Контактну інформацію можна знайти на сайті «Cizinec není otrok», групі у Facebook чи написати листа на електронну адресу support@cizinec.eu.
На сторінці «Cizinec není otrok» у Facebook вже відзвітували про першу надану допомогу. «Допомогли нашим співвідчизникам: надали житло на період очікування доправи додому; допомогли із продуктами харчування; доправили людей в Україну», - йдеться у дописі, де розміщено також фото- і відеозвіт.
«Друзі, кому потрібна допомога, звертайтесь до Cizinec není otrok. Ми готові допомогти всім», - зазначається в дописі.