Діаспора в Чехії пропонує допомогу українцям в умовах пандемії Covid-19

Українська діаспора в Чехії пропонує допомогу співгромадянам під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться на сторінці громадської організації «Cizinec není otrok», повідомляє портал «Стожари».

«Волонтери готові допомогти житлом, їжею, пошуком безпечної роботи. Якщо треба, проконсультують із будь-яких питань. Підкажуть, де, як, коли можна пройти медичний огляд. Допоможуть і організувати виїзд в Україну», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, волонтерами є представники громадської організації «Cizinec není otrok». Допомогу вони надають у співпраці з Посольством України в Чеській Республіці.

Контактну інформацію можна знайти на сайті «Cizinec není otrok», групі у Facebook чи написати листа на електронну адресу support@cizinec.eu.

На сторінці «Cizinec není otrok» у Facebook вже відзвітували про першу надану допомогу. «Допомогли нашим співвідчизникам: надали житло на період очікування доправи додому; допомогли із продуктами харчування; доправили людей в Україну», - йдеться у дописі, де розміщено також фото- і відеозвіт.

«Друзі, кому потрібна допомога, звертайтесь до Cizinec není otrok. Ми готові допомогти всім», - зазначається в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів. Раніше, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Читайте також: На пізнання немає карантину: МІОК підібрав корисні відео для педагогів діаспори З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. 23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім «Борисполя». Читайте також: "Бориспіль" у середу прийняв 16 евакуаційних рейсів, хворих немає Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, як повідомило МЗС, станом на 20:00 25 березня 82 804 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ. У світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса. За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Фото: Укрінформ, Yaroslav Chepa у Facebook