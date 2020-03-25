На пізнання немає карантину: МІОК підібрав корисні відео для педагогів діаспори

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) запропонував низку відеороликів, які можуть стати в нагоді освітянам діаспори.

Про це йдеться на сторінці МІОК у Facebook.

«Друзі, нижче ви знайдете відеозаписи корисних майстер-класів (МІОК, Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл), об'єднаних темою «Інновації у сфері викладання предметів українознавчого циклу», - йдеться у дописі.

Зокрема, до перегляду пропонується низка майстер-класів від українських освітян діаспори на теми: «Можливості інтегрування навчальних дисциплін під час вивчення УМІ», «Інтегрування предметів українознавчого циклу під час роботи з учнями віком від 12 до 18 років», «Навчання географії України: авторська візія освітньої програми», «Адаптація і розвиток програми та матеріалів навчання української мови як успадкованої» тощо.

Посилання на кожне відео можна знайти в дописі.

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У МІОК також запропонували до перегляду першу добірку відеозаписів Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл, організованого МІОК.

«За поданими нижче посиланнями ви знайдете презентацію дослідження сучасного стану функціонування українських шкіл за кордоном та зможете переглянути змістовні майстер-класи від українських педагогів-практиків з-за кордону. Приємного перегляду!», - зазначається на сторінці МІОК у соцмережі.

Дописи об’єднані гештегом #На_пізнання_немає_карантину.

Фото: МІОК