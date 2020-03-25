Не можна вийти з дому навіть за продуктами: художник Юрій Камишний розповів про карантин в Індії

Народний художник України Юрій Камишний, який перебуває в Індії, опинився в умовах жорсткого карантину через запроваджені в країні заходи боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про неможливість виходити з дому навіть за продуктами та питною водою упродовж найближчих трьох тижнів тощо митець, що знаходится у містечку Гокарна (штат Карнатака), розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Ввели у нас в Індії комендантську годину на 21 день. Особливо суворо для іноземців: навіть з квартири не можна виходити під загрозою опинитися за гратами. Питання постає з їжею. Намагався дізнатися у власників свого житла, чи можуть вони привезти мені води. Вони сказали: «Ні, сер, поки що ніяк, пийте з крана, у нас гарна вода, можна пити». І ні кроку від будинку. Як це можливо – поки що ніхто не знає, як вийти за продуктами тощо», - розповів Юрій Камишний.

Він віддав належне українським дипломатам в Індії, які допомагають співгромадянам в умовах, що склалися. «Консульство допомагає як може, дуже гарно працює, хоча його гаряча лінія перевантажена. Багато дзвінків, але вони відповідають і йдуть назустріч. Але 21 день… Подивимось, як воно буде», - каже митець.

Він звернувся до співгромадян в Україні, які знаходяться в такому ж самому положенні на батьківщині. «Вітання вам з далекої Індії. Поїхав на хвилинку, а залишився, вважаю і мрію, що не назавжди», - зазначив митець.

У коментарях до допису він розмістив номер своєї банківської картки. Небайдужі люди закликали допомогти художнику і почали перераховувати кошти.

У свою чергу, представниця Асоціації українців у Індії Марина Акрам у Facebook також закликала місцевих українців надати допомогу Юрію Камишному.

«Друзі, потрібна допомога. У містечку Гокарна (штат Карнатака) в зв'язку з карантином перебуває український художник Юрій Камишний. Разом з ним у містечку є ще двоє українців, які знаходяться майже у такому ж положенні, як і Юрій! Хто з наших є поблизу, щоб доставити воду та продукти харчування українським туристам? У штаті Карнатака введено жорсткі обмеження для іноземців», - звернулася Марина Акрам до співгромадян.

«Прошу відгукнутися тих, хто живе поблизу і зміг би допомогти. Продукти та вода», - закликала українка.

Вона зазначила у коментарях, що наразі «доставку онлайн можна замовити, але чекати 3-4 дні і можуть відмінити замовлення».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 24 березня оголосив про введення тотального карантину на три тижні через спалах коронавірусу в країні, де проживає близько 1,3 млрд осіб.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 видужали, згідно з даними Worldometers.

В Індії, згідно з Worldometers, станом на ранок 25 березня зафіксовано 562 випадки Covid-19, у тому числі 26 нових, 40 осіб одужали, 10 померли.

В Україні, згідно з ДСНС, наразі зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

Фото: sverediuk.com.ua

Відео: Yury Kamyshny