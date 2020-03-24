Діаспора з Ірландії передала адресну допомогу родинам жертв репресій в окупованому Криму

П’ять родин жертв репресій в тичасово окупованому Росією Криму отримають адресну допомогу від Асоціації українців в Республіці Ірландія (АУРІ).

Про це повідомляється на сайті Кримськотатарського ресурсного центру.

«Надія та Валерій Іваннікови, представники Асоціації українців в Ірландії, передали Голові правління Кримськотатарського ресурсного центру, члену Меджлісу кримськотатарського народу Ескендеру Берієву 2 000 євро для п’яти родин жертв репресій в окупованому Криму. Кожна родина, яку визначила Асоціації українців в Ірландії, отримає по 400 євро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цю допомогу було зібрано у рамках заходу «Незламна Україна: ціна свободи», яке було організоване АУРІ у лютому цього року.

У свою чергу, Ескендер Берієв висловив вдячність Асоціації українців в Республіці Ірландія та її голові Миколі Круцику за організацію цього заходу, в якому взяли участь близько 400 осіб.

«Це гарна ініціатива, яка може стати прикладом для діаспор в інших країнах, і я сподіваюсь, що подібні акції проводитимуться системно і в різних країнах», - зазначив керівник Кримськотатарського ресурсного центру.

Він пообіцяв передати гроші від українців Ірландії визначеним родинам в Криму за першої ж нагоди.

Як повідомляв Укрінформ, Асоціація українців в Республіці Ірландія (АУРІ) провела 2 лютого благодійний захід «Незламна Україна: ціна свободи», метою якого було підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії.

У рамках заходу гості мали можливість подивитися документальну стрічку «Неzламні» та познайомитися особисто з полоненими, які незаконно утримувалися сепаратистами та незаконними збройними формуваннями на окупованій частині території Донбасу, дізнатися більше про порушення прав людини в окупованому Криму, а також жахіття війни, яку Кремль розв’язав на сході Украіни.

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Це був перший подібний благодійний захід на підтримку України в Ірландії. «Світ повинен знати про військові злочини Росії в Україні», - наголосили в Асоціації українців в Ірландії.

Як було зазначено, усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям полонених та загиблих під час російської військової агресії в Україні.

Фото: ctrcenter.org