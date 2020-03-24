Альбертська рада українського мистецтва скасувала заходи через коронавірус

В Альбертській раді українського мистецтва (ACUA) днями повідомили про перенесення або скасування через Covid-19 усіх майстер-класів, запланованих на березень та початок квітня.

Про це йдеться на сторінці ACUА у Facebook.

«Шановні відвідувачі! Ми переносимо або скасовуємо майстер-класи, заплановані на найближчі три тижні, через коронавірус Covid-19», - йдеться у дописі.

Як зазначається, учасникам усіх скасованих заходів повернуть кошти. Щодо інформації про перенесені заходи, їх нові дати будуть оголошені пізніше.

Зокрема, скасовані майстер-класи з вишивання, писанкарства, гончарства, Великодній ярмарок тощо.

Інші заняття з вишивання, української великодньої випічки, плетіння українських килимків, писанкарства, плетіння кошиків, мозаїки тощо перенесені: частина - на травень, деякі – на осінь, а для інших нові дати проведення ще не визначені.

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В ACUА зазначили, що моніторять ситуацію з коронавірусом і готові робити необхідні зміни в програмі заходів відповідно до подальшого розвитку подій.

В Альбертській раді українського мистецтва подякували за розуміння. В ACUА також повідомили, що наразі галерея і магазин Gallery & Artisan Boutique працюють тільки в режимі відвідування за попереднім записом.

За даними сайту Worldometers, станом на 12:47 ранку 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.

Фото: ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts у Facebook