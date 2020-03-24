Від водія до власника компанії: українець зі США розповів свою історію успіху

Токар-фрезерувальник Василь Стецюк з Тернопільщини, який на початку дев’яностих років опинився у США, вже чверть століття володіє успішною компанією обробки металу у місті Фенікс в Аризоні.

Своєю історією успіху він поділився з «Голосом Америки».

«Робочий день Василя Стецюка, власника механічного цеху в місті Фенікс в Арізоні, починається з роботи з металом. Він працює за верстатом, експериментує з новим обладнанням і розробляє тривимірні моделі деталей», - йдеться у відеосюжеті.

До США Василь емігрував у 1990 році з Тернопільщини. Розповідає, що спочатку доводилося братися за будь-яку роботу, аби влаштуватися в новій країні: він був і водієм, і механіком, і підлогу замітав, однак прагнув стабільності.

«Українець Василь Швець взяв мене на маленький завод, де працювало 40 осіб. Він працював токарем-фрезерувальником і почав мене вчити. Я так і навчився», - розповів Василь Стецюк.

За 5 років Василь став професійним токарем. Згодом почав опановувати комп’ютерний дизайн та креслення, адже з цього починається процес виготовлення деталей.

Згодом у 1995 році наважився відкрити власний бізнес. «Тут це дуже просто: зробив ліцензію, дав завдаток на машини, купив верстат – і працюй собі», - зазначив українець.

Василь Стецюк виготовляє прототипи деталей здебільшого для медичної індустрії, фармацевтичних компаній, аеро- та харчової промисловості.

Він також розробляє та створює власні апарати. Наприклад, створив власний млин, який можна використовувати для роздрібнення харчів та тертя ліків на порошок. Зараз патентує свій винахід.

Також у Василя є прилад, який очищує поверхню медичних капсул. На відміну від інших схожих технологій, його машина є простішою у використання, її можна легко розібрати і зібрати - як конструктор.

Свій успіх українець пояснює важкою щоденною працею. Він каже, що для нього цей шлях став відкриттям не лише бізнесу, а й себе.

У компанії Василя Стецюка працює четверо людей, двоє з них українці. «Наші завжди поможуть всім, чим зможуть. З американцями це не завжди спрацьовує», - каже токар Роман Іванишин.

Фото, відео: Голос Америки