Щодо ІХ Чемпіонату з футболу серед діаспори керуватимемось розпорядженями уряду і ВООЗ – Бокій

Підготовка до проведення ІХ Чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд триває. Водночас, з огляду на поширення коронавірусу Covid-19, оргкомітет змагання дотримуватиметься відповідних рекомендацій українського уряду та ВООЗ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Організаційного комітету чемпіонату діаспори Ігор Бокій.

«Звичайно, ніхто не застрахований від цього лиха (Covid-19 – ред.). Як Ви бачите, керівники різних країн, світових спортивних і футбольних структур передбачають і вживають заходи по зменшенню темпів поширення цього вірусу. Будь-яке масове скупчення людей завжди є тією проблемою, котру можна вирішити або забороною, або перенесенням термінів проведення заходу. Звичайно, ми будемо орієнтуватися на відповідні світові та українські урядові розпорядження з цього приводу, але організаційна робота не припиняється ні на хвилину. І підтвердженням тому вже є гарантійні листи від майбутніх учасників нашого чемпіонату з Канади, Ізраїлю, Данії, Польщі, Румунії і Молдови», - розповів Ігор Бокій.

Він нагадав, що ІХ Чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд запланований на 8 по 12 липня на Івано-Франківщині, у містах Надвірна, Яремче та у селищі Делятин.

«Нами досягнуто домовленостей з керівництвом Надвірнянських райдержадміністрації і Райради, міських Рад Надвірної та Яремчі, а також селищної Ради ОТГ Делятина. З очільниками цих прикарпатських місцевих сил самоврядування проведено ряд он-лайн нарад і засідань. Керівники відповідних структур ведуть перевірку придатності й підготовки стадіонів. Крім того, ми залучаємо до підготовчої та організаційної роботи державні і громадські структури України: міністерство молоді та спорту України, МЗС, МВС, Українську асоціацію футболу, Івано-Франківську ОДА, Івано-Франківську обласну асоціацію футболу, низку місцевих підприємців. Сподіваємося, що наш захід, як і завжди, пройде під патронатом СКУ, а НОК України підставить надійне партнерське плече», - розповів Ігор Бокій.

За його словами, у цей період заплановані також додаткові турніри, адже відповідна інфраструктура дозволяє це зробити.

Ігор Бокій також назвав критерії, за якими відбувається відбір команд і гравців для участі у чемпіонаті.

«На вимоги Організаційного комітету, у складах команд країн, звідки приїжджають гравці, можуть бути вихідці з України або українці, котрі мають визначений імміграційний статус країни їхнього постійного проживання. А саме, громадяни тих країн, власники права на постійне місце перебування, наприклад, Green Card, Permeso, Permanent resident status, власники робочих, студентських та довготермінових віз тощо», - зазначив голова оргкомітету.

Він додав, що організатори чемпіонату також проводять ретельну перевірку претендентів через базу даних Української асоціації футболу на предмет неучасті гравців у будь-яких українських змаганнях.

Як додав Ігор Бокій, за пів року до початку змагань оргкомітет чемпіонату також вимагає листи-підтвердження та заявки від громадських організацій, спортивних товариств, футбольних клубів, які направляють своїх учасників. «В цьому, звичайно, є якась бюрократична складова, але це визначено чинним законодавством України щодо порядку проведення спортивних змагань. Також це дисциплінує команди у організаційних питаннях», - зазначив голова оргкомітету.

Він подякував низці українських державних і громадських структур, організацій діаспори, а також спонсорів і меценатів за допомогу в організації та проведенні чемпіонату.

Ігор Бокій також розповів, що у рамках минулорічного Чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд, що відбувся в Ірпіні, був ряд «родзинок».

Це, по-перше, поповнення Алеї Діаспори платанами від нових команд-учасниць з Франції і Данії. По-друге, організація й проведення діаспорної спартакіади з деяких видів спорту, якими займаються українці діаспори за кордоном, а саме: з волейболу, великого і настільного тенісу, шашок і шахів, окремих дисциплін легкої атлетики, перетягування канату.

Окрім того, за словами Ігоря Бокія, великою родзинкою спартакіади став турнір з боротьби самбо, котрий зібрав 20 атлетів з 12 країн світу й відбувся на чудовій спортивній інфраструктурній базі Університету державної фіскальної служби України.

«Все це здійснювалося з метою організації та проведення в 2021 році в день святкування 30-річчя відновлення Незалежності України Всесвітніх діаспорних спортивних ігор. Цей захід, як і сам чемпіонат, вже зареєстрований в Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) і йому присвоєна офіційна назва «Україніада». Це є, свого роду, прототипом Української діаспорної олімпіади», - зазначив Ігор Бокій.

За його словами, про цю подію вже давно велися розмови. Відповідальність і зобов’язання по організації проведенню такого амбітного міжнародного спортивного заходу взяла Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля», до складу дирекції якої також входить Ігор Бокій. «Це, звичайно, додає нам величезного обсягу роботи, але ми сповнені ентузіазму і натхнення», - зазначив він.

Як повідомлялося, 20 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Раніше уряд запровадив надзвичайну ситуацію у Чернівецькій та Житомирській областях. Режим надзвичайної ситуації діє також в Донецькій, Харківській, Тернопільській областях. Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України, станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Фото: надані Ігорем Бокієм та зі сторінки Надвірнянської РДА у Facebook