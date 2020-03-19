Посол в ОАЕ подякував місцевим українцям, які допомогли в евакуації співгромадян

Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез подякував місцевим українцям, які допомогли в евакуації співгромадян на батьківщину.

Він також розповів в інтерв’ю Укрінформу про те, як відбувається комунікація з українськими громадянами в ОАЕ.

«Окремо слід відзначити велику користь такої комунікаційної платформи, як групи/об'єднання у Facebook. В ОАЕ вже тривалий час існують групи, що об'єднують представників української громади. Це – "Українці в Еміратах" (м.Дубай), де учасниками є більше 10,5 тисячі осіб, та "Українська громада Абу-Дабі" (м.Абу-Дабі), що об'єднує майже 3 тисячі українців. Ми розміщували там свої дописи, і необхідна інформація одразу доходила до учасників. Хочу подякувати адміністраторам згаданих об'єднань у Facebook, а також іншим активістам української громади ОАЕ та всім небайдужим українцям з активною громадянської позицією, які допомагали в організації процесу повернення своїх співвітчизників на Батьківщину», - сказав посол.

Він зазначив, що для комунікації з українськими громадянами в ОАЕ «стали в нагоді інтернет-ресурси Посольства України в ОАЕ та Консульства України в м. Дубай: вебсайт, соціальні мережі Facebook та Twitter».

«Наразі це найшвидший та найефективніший спосіб розповсюдження інформації та інтерактивного спілкування – обміну повідомленнями в режимі реального часу. Наприклад, після розміщення деяких важливих постів у Facebook вже приблизно за годину вони охоплювали аудиторію у тисячу та більше осіб», - зауважив дипломат.

За його словами, всі важливі повідомлення, а також форми, які необхідно було заповнити українцям для екстреного повернення в Україну, оперативно розміщувалися на всіх зазначених ресурсах. Було також багато телефонних дзвінків, повідомлень у Facebook.

«Співробітники наших дипломатичних місій на зв'язку 24/7 та відповідають на всі запитання українських громадян», - запевнив Юрій Полурез.

Він рекомендував співгромадянам, які наразі перебувають в ОАЕ, зберігати спокій, украй відповідально ставитися до всіх необхідних превентивних заходів, рекомендованих ВООЗ та МОЗ України, і стежити за станом свого здоров’я.

Фото: ДПСУ