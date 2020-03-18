Музей української діаспори зачинився для відвідувачів на період карантину

Музей української діаспори в Києві тимчасово зачинився для відвідувачів у зв’язку із запровадженням в Україні карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Увага! На період карантину в місті до 3 квітня включно музей зачинений для відвідувачів. Бережіть себе та будьте здорові!», - йдеться в оголошенні.

Раніше, 14 березня, Музей української діаспори у соцмережі повідомив про обмеження його відвідування у зв'язку із заходами щодо запобіганням поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, були скасовані чи перенесені заплановані масові заходи - концертів, майстер-класів, презентацій тощо, а також скасовано проведення екскурсій.

Як зазначається, про нові дати заходів буде повідомлено після завершення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів на засіданні 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Від 17 березня Україна скасовує всі регулярні міжнародні пасажирські перевезення - авіаційні, залізничні та автобусні.