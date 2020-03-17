Посольство в Данії веде переговори з МАУ про організацію чартеру для українців

Посольство України в Данії веде переговори з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) щодо можливості організації чартерного рейсу для повернення українців на батьківщину.

Про це повідомляється на офіційному сайті диппредставництва.

«Посольство України в Королівстві Данія розпочало переговори з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» щодо можливої організації чартерного рейсу для повернення на батьківщину громадян України, які з об’єктивних причин не змогли повернутися з Данії в Україну до 17.03.2020», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у посольстві просять громадян, які ще не зареєструвалися на сайті установи, зробити це терміново. «Просимо заповнити відповідну форму (за посиланням https://denmark.mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-ukrayini-yaki-z-obyektivnih-prichin-ne-zmogli-povernutisya-v-ukrayinu-do-17032020) та надіслати її на електрону адресу установи emb_dk@mfa.gov.ua», - зазначили в диппредставництві.

У посольстві зверули увагу українців на те, що, якщо особа вже відповідним чином зареєструвалася, то робити це повторно не потрібно.

У диппредставництві також нагадали, що до посольства не надходить електронна пошта з російських сервісів mail.ru, yandex.ru тощо.

«У разі прийняття рішення про евакуацію Вас відповідним чином буде повідомлено на вказані Вами телефон чи email, а також необхідну інформацію буде розміщено на сайті Посольства https://denmark.mfa.gov.ua/ та сторінці консульського відділу установи в мережі «Фейсбук» https://www.facebook.com/consulUADK/», - зазначили в диппредставництві.

Принагідно нагадується, що продовжує працювати «гаряча лінія посольства» + 45 71541513.

Також громадяни можуть звертатися за необхідною інформацією за додатковими номерами:

tel:+4591733273

tel:+4552636240

tel:+4591688076

tel:+4571677518

Як раніше повідомлялося, Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. Зокрема повідомлялося, що 17 березня будуть виконуватися рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а померлих – 7 174.