Українці з простроченою візою після закриття кордонів зможуть без проблем повернутись зі США - посол

Українці, у яких закінчується термін дії візи, зможуть повернутись зі США на Батьківщину після закриття кордонів без жодних проблем.

Про це «Голосу Америки» повідомив посол України у США Володимир Єльченко.

«У нас вже є такі повідомлення. Умовно кажучи: «У мене віза закінчується завтра, а я вилечу лише через 5 днів. Що мені робити?». Нас запевнили в Державному департаменті, що жодних проблем у цих людей не буде. Це не буде порушенням режиму перебування, враховуючи виняткові обставини», - розповів посол.

«Таких людей карати не будуть ні штрафами, ні анулюванням візи - боятись не треба, все буде нормально. Але в ідеалі, якщо в них є якісь побоювання, нехай попередять посольства і генконсульства», - сказав Володимир Єльченко.

Посол додав, що для евакуації знадобиться приблизно одна-дві доби.

«Але я бачу трохи іншу проблему, яка може виникнути: як людям добиратись із дальніх штатів. Якщо хтось знає, що йому треба бути в Нью-Йорку, бо туди прилітає урядовий чартер, а добиратись туди півдня. Це вже будемо вирішувати в кожному конкретному випадку», - сказав Володимир Єльченко.

Зазначається, що до посольства України в США звернулось вже близько 250 людей із проханням про евакуацію.

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 17 березня 2020 року в Україні скасовуються усі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні.

Розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19, ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Для громадян, які залишились за кордоном і не встигли повернутись до того часу, МЗС організує спеціальні рейси.

Відео: Голос Америки