Посольство в Єгипті контактує з туроператорами й місцевою владою щодо повернення українців додому

Посольство України в Єгипті знаходиться у постійному контакті з українськими туроператорами та проводить консультації з єгипетською владою щодо повернення українських громадян чартерами додому.

Про це йдеться на офіційному сайті диппредставництва.

«Наразі Посольство підтримує постійний контакт із керівництвом українських туроператорів та їх агентами з метою вирішення питання щодо забезпечення усіх наших громадян літаками для повернення в Україну. З урахуванням закриття Єгиптом авіаційного простору, починаючи з 19 березня, Посольством проводяться консультації з єгипетською стороною щодо надання можливості повернення українських громадян чартерними рейсами й після 19 березня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Посольстві, «щойно буде отримано подібний дозвіл, або будь-яку додаткову інформацію щодо цього питання, Ви зможете знайти цю інформацію на сайті Посольства України в Єгипті або на вебресурсах установи у соціальних мережах».

«З огляду на зазначене, наполегливо рекомендуємо системно моніторити інформаційні ресурси Посольства України в Єгипті (https://egypt.mfa.gov.ua/ та https://www.facebook.com/UKRinEGY/ ) та сайти Ваших туроператорів», - зауважили в дппредставництві.

Як зауважується, усі без виключення дипломати Посольства України в Єгипті наразі займаються питанням забезпечення повернення наших співгромадян в Україну.

«Підкреслюємо, що жоден громадянин України не залишиться один на один зі своєю проблемою. Міністерство закордонних справ України спільно з Держприкордонслужбою України зробить все необхідне для безперешкодного пропуску на територію України евакуйованих з Єгипту співгромадян», - запевнили в дипустанові.

Водночас у Посольстві порадили українцям в Єгипті бути пильними, уникати місць значного скупчення та намагатися зберігати спокій.

Як повідомляв Укрінформ, Єгипет скасовує всі рейси з четверга, 19 березня, й до кінця місяця з метою зупинити поширення коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі, повідомляє AFP.

За даними єгипетської влади, в країні наразі підтверджено 126 випадків захворювання, зокрема серед іноземців, також налічується два летальних випадки.