У Торонто відбувся урочистий вечір з нагоди 75-ліття Комітету українок Канади

У Торонто відбувся урочистий ювілейний бенкет та Вечір вшанування українських героїнь з нагоди 75-ліття Комітету українок Канади – відділ Торонто.

Про це повідомляє портал «Стожари».

Як зазначається, урочистий вечір за участю почесних гостей включав культурно-мистецьку програму вшанування українських героїнь та довголітніх жінок-діячів.

Серед почесних гостей на ювілейному бенкеті були, зокрема, «новоназначений генконсул України Олександр Шевченко, довголітній політичний радник канадського уряду Оксана Башук-Гепберн».

Учасників заходу привітав голова Конґресу українців Канади – Відділ Торонто Тарас Багрій.

У свою чергу, учасники заходу висловили вдячність організаційному комітету за організацію та проведення свята.

Як зазначається на сторінці події у Facebook, частина доходу від заходу призначена для Першого українського жіночого ветеранського простору «Re:Hub» - ініціативи з фізичної та психологічної допомоги жінкам-ветеранкам.

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Фото: Mykola Swarnyk, Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch, портал «Стожари»

Відео: Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch