У Торонто відбувся урочистий вечір з нагоди 75-ліття Комітету українок Канади
Про це повідомляє портал «Стожари».
Як зазначається, урочистий вечір за участю почесних гостей включав культурно-мистецьку програму вшанування українських героїнь та довголітніх жінок-діячів.
Серед почесних гостей на ювілейному бенкеті були, зокрема, «новоназначений генконсул України Олександр Шевченко, довголітній політичний радник канадського уряду Оксана Башук-Гепберн».
Учасників заходу привітав голова Конґресу українців Канади – Відділ Торонто Тарас Багрій.
У свою чергу, учасники заходу висловили вдячність організаційному комітету за організацію та проведення свята.
Як зазначається на сторінці події у Facebook, частина доходу від заходу призначена для Першого українського жіночого ветеранського простору «Re:Hub» - ініціативи з фізичної та психологічної допомоги жінкам-ветеранкам.
Фото: Mykola Swarnyk, Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch, портал «Стожари»
Відео: Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch