Українська церква у США через коронавірус робитиме стрім недільної служби

Прихожани Української православної церкви Св. Андрія можуть помолитися разом цієї неділі, не виходячи зі своїх домівок: віряни матимуть можливість приєднатися до богослужіння в інтернеті – на сторінці церкви у Facebook та Youtube.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Прихожани Української православної церкви Св. Андрія можуть помолитися разом цієї неділі, не виходячи зі своїх домівок. Приміщення церкви залишатиметься відкритим і служби проходитимуть за розкладом, але віряни матимуть можливість приєднатися до богослужіння в інтернеті – на сторінці церкви у Facebook та Youtube. Про це прихожан повідомили електронною поштою, пояснюючи, що таким чином вони намагаються сприяти «соціальному дистанціюванню» після оголошення Всесвітньою організаціє охорони здоров’я пандемії коронавірусу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Як розповів отець Володимир (Штеляк), двері церкви залишатимуть відкритими, бо чимало людей переживають стрес і у церкві та у спільній молитві знаходять заспокоєння. Водночас тут вдалися до усіх можливих санітарних заходів. Зокрема, приміщення ретельно миють щодня, прихожанам доступні дезінфікуючі серветки, які поклали на столику перед іконами, та дезінфікуючі засоби для рук.

«Безперечно, ми сподіваємося і заохочуємо тих, у кого послаблений імунітет чи хто хворіє, не приходити на службу», - сказав отець Володимир.

Він зазначив, що Українська православна церква Св. Андрія ніколи не скасовувала службу, навіть у сильний снігопад, але наразі тут не виключають, що у подальшому доведеться це зробити.

Також церква скасувала хор під час літургії та спільний сніданок. Раніше церква вже робила багатокамерні стріми служб, але не регулярно.

Загалом сотні церков різних віросповідань в Окрузі Колумбія, Меріленді та Вірджинії припинили богослужіння, включно із Національним католицьким собором, щонайменше на два тижні.

Останній раз, пише The Washington Post, церкви тут були закриті під час епідемії грипу 1918-го року. Влада цих штатів та столиці попросила організації не проводити заходи за масової участі людей. Недільна служба в Національному соборі, другому найбільшому соборі у США, буде проводитися без прихожан і також буде доступна в інтернеті.

Раніше у пастора єпископальної Церкви Христа у Вашингтоні був виявлений перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 в Окрузі Колумбія, після чого церква була закрита. Отець Тімоті Коул був госпіталізований та знаходиться у стабільному стані.

Мер міста Мюрієль Баузер закликала мешканців, що були присутні на службі чи відвідували у ті дні приміщення церкви, вдатися до 14-денного карантину.

Як повідомляв Укрінформ, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, померло 5088, одужало 69 779 особи.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців. В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.

Фото: Konstiantyn Golubchyk (VOA)