В Альберті покажуть українські писанки

Альбертська рада українського мистецтва (ACUA) запрошує відвідати виставку писанок «The Gigantic (and tiny) Pysanka Exhibition», яка відкривається 15 березня в Едмонтоні.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Альбертська рада українського мистецтва представляє виставку The GIGANTIC (and tiny) Pysanka Exhibition», - зазначається у повідомленні.

Писанки роботи майстрині українського походження Джаніс Граблер з Альберти, Канада

Відкриття заходу відбудеться о 14:00 за адресою: ACUA Gallery & Artisan Boutique - 9534 87 Street, Edmonton.

Як повідомляється, в рамках експозиції будуть представлені роботи видатних сучасних писанкарів, серед яких Даєна Дидюк (Daena Diduck), Розалін Вінтьє (Rosalyn Wyntjes), Лариса Пого (Larissa Poho), Джаніс Граблер (Janice Grabler) тощо.

Виставка працюватиме до 25 квітня.

Писанкарка українського походження з Канади Джаніс Граблер

В ACUA розповіли про Джаніс Граблер - одну з майстринь, писанки якої братимуть участь у виставці. Як зазначається у дописі, Джаніс навчилася писанкарству в домі своєї бабусі у дитинстві. Майстриня є українкою по материнській лінії: її бабуся Марія ще маленькою дівчинкою приїхала в Канаду у 1930 р. зі Львова.

Мешкаючи в містечку Сангудо в Альберті, Джаніс працює у сфері охорони здоров’я. А з наближенням Великодня вона навчає писанкарству членів своєї родини, дітей та дорослих з найближчих будинків, школи, місцевого Клубу українського танцю, бібліотеки та громади.

Писанкарство вона називає «чимось більшим, ніж просто хобі».