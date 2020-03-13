Коронавірус: українка з Риму розповіла про карантин по-італійськи

Запроваджені в Італії суворі обмеження на відвідування громадських місць, відсутність дозвілля, неможливість вільного пересування тощо складно переносити психологічно, але при цьому є розуміння необхідності таких заходів і сподівання на краще.

Про те, як живе Рим в умовах встановденого в Італії з 10 березня карантину через стрімке поширення в країні короновірусу Covid-19, у відеоінтерв’ю DW розповіла українка Ірина Кащей з італійської столиці.

«Рим не є одним з найбільш інфікованих регіонів, це Центральна Італія, а не Північна, де саме вирує вірус. У моєму найближчому колі і серед моїх знайомих поки що немає людей, які захворіли чи перебувають на каратнтині через зв’язки з тими, хто захворів. Тим не менше, все це відчувається як достатньо апокаліптичний стан, тому що протягом тижня все, що називалося словом «нормальність», зникло», - розповідає жінка.

За її словами, зараз у місті ніхто не може нормально ходити на роботу, діти не відвідують школи, садочки. Не можна вийти до перукаря або в манікюрний салон або ще кудись. «Дозвілля жодного немає. Приміром, піти на презентацію книги, до ресторану, на семінар - нічого цього немає, все зникло. Це досить складно, бо відчувається не як відпочинок, а як домашній арешт», - розповідає Ірина.

Вона зазначає, що навіть для того, аби вийти з дому за продуктами, треба підписувати спеціальний документ, розповсюджений міністерством внутрішніх справ Італії, про те, хто ти такий, чому ти вийшов з дому, куди прямуєш.

«Це досить складно психологічно. Але іншого вибору немає. Цей вірус треба зупинити. І я рада, що населення Італії, здається, зрештою таки зрозуміло, що треба відмовитися від своїх звичок, треба припинити купчитися на вулицях, пити аперитиви, гуляти з друзями, обійматися й цілуватися. Люди, нарешті, зрозумли, про що йдеться, і я дуже сподіваюся, що ці «драконівські» досить серйозні заходи подіють», - сподівається українка.

В іншому інтерв’ю DW Ірина Кащей зазначила, що зараз людей на вулицях небагато, більшість з них у масках. Наразі виходити з дому дозволено з кількох причин - по роботі, за продуктами або в аптеку. «Просто гуляти вулицями не можна, поліція зупиняє й запитує. Є випадки, коли людей штрафували за те, що вони просто йшли до друзів. Максимальне покарання за неправдиву інформацію - до трьох місяців ув'язнення», - розповіла Ірина.

За її словами, дефіциту товарів в магазині, де вона купували продукти, немає, там було все.

Для школярів карантин швидше сприймається як канікули. «Звичайно, вони не можуть піти в парк, пограти у футбол, сходити до друзів. У Римі школи закриті трохи більше тижня, і діти швидше раді, що не потрібно вчитися. Хоча вчителі передають домашні завдання через месенджери», - розповіла українка.

Вона каже, що «у соціальних мережах поширюється ролик, у якому дитина 5-6 років говорить, що, мовляв, ми зараз не в школі, але це не канікули, а у нас «місія» - ми повинні захистити від «монстрика», тобто вірусу, який «стрибає» на бабусь і дідусів». Тобто у веселій формі дітям доступно пояснюють, чому вони вдома.

Звичайно, дорослим складніше працювати на дому, якщо є маленькі діти, каже Ірина.

За її словами, відношення до ситуації з коронавірусом у мешканців міста різне. «Це залежить від конкретної людини. Є люди, які панікують, скуповують продукти, туалетний папір, засоби дезінфекції. Є люди, які не дуже усвідомлюють, що відбувається. Є прихильники теорії змови. Але все це - показовий момент для суспільства, він виявляє багато. Є і молодь, яка розвішує в під'їздах оголошення для людей похилого віку та пропонує безкоштовно сходити в магазин за продуктами, щоб ті не наражалися на ризик. Виявляються як сильні, так і слабкі сторони суспільства», - каже Ірина.

Вона розповіла також про те, як живеться під час карантину в Італії українцям, які там живуть і працюють, зокрема, у сфері догляду за людьми похилого віку, а це - група ризику під час поширення коронавірусу.

«Так, тут живе близько пів мільйона українців. Коронавірус відбився на них по-різному. Хтось усе одно їздить доглядати за людьми похилого віку та хвилюється за себе і за них, тому що транспорт, переміщення тощо. Хтось перебуває у вимушеній відпустці, оплачуваній чи ні (це як пощастить, залежить від родини-роботодавця) - просто тому, що діти людей похилого віку, за якими вони доглядають, тепер не працюють і можуть доглядати за ними самі. У Ломбардії є й випадки втрати роботи, тому що підопічний - помер або в реанімації», - зазначила Ірина.

На її думку, на прикладі Італії світ може навчитися тому, що не треба панікувати і не можна вживати напівзаходів, дуже важливо достукатися до всього населення і пояснити, чому важливо бути вдома і не поширювати вірус.

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Як зазначається, Італія більше, ніж інші країни Європи, потерпає від пандемії коронавірусу. Північ Італії за лічені тижні стала центром поширення коронавірусу в Європі. Число заражених у Італії стрімко зростає. За цих умова уряд оголосив карантин по всій країні - закриті школи, бари й пункти торгівлі, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилося 135 467 осіб, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зареєстровано понад 12 тис. випадків захворювання та понад 1 тис. летальних випадків.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській. Також зареєстровано перший летальнй випадок від Covid-19.

Відео: DW українською