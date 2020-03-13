В Італії на коронавірус захворіла українка: перебуває в реанімації у важкому стані
Про це 12 березня у Facebook повідомила активістка української громади Оксана Федьків.
«Наша українка, Раїса Малишева (7 серпня 1954 року народження), яка працювала на законних підставах і з усіма документами в місті Ровато провінції Брешія, чотири дні тому була госпіталізована в одну з лікарень К’яри з підозрою на Covid-19 (коронавірус). Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка знаходиться в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані», – написала Федьків.
Як додала активістка, фото українки було виставлене зі згоди її родичів для того, щоб люди, які могли контактувати з цією жінкою, негайно звернулись по допомогу, «бо не кожен знає людей на ім’я та прізвище, а фото допоможе згадати, контактували ви з нею чи ні».
Федьків закликала місцевих українців «поширити цей пост, щоб люди, які, з нею (Раїсою Малишевою – ред.) контактували, звернулися до лікарів і обмежили своє пересування і перебування в громадських місцях».
Активістка також закликала не займатися самолікуванням і у разі потреби звертатися до лікарів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса.
Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зареєстровано понад 12 тис. випадків захворювання та понад 1 тис. летальних випадків.
Фото: Укрінформ, Oksana Fedkiv у Facebook