В Італії на коронавірус захворіла українка: перебуває в реанімації у важкому стані

В італійській лікарні у тяжкому стані перебуває громадянка України, у якої виявили коронавірус Covid-19.

Про це 12 березня у Facebook повідомила активістка української громади Оксана Федьків.

«Наша українка, Раїса Малишева (7 серпня 1954 року народження), яка працювала на законних підставах і з усіма документами в місті Ровато провінції Брешія, чотири дні тому була госпіталізована в одну з лікарень К’яри з підозрою на Covid-19 (коронавірус). Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка знаходиться в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані», – написала Федьків.

Як додала активістка, фото українки було виставлене зі згоди її родичів для того, щоб люди, які могли контактувати з цією жінкою, негайно звернулись по допомогу, «бо не кожен знає людей на ім’я та прізвище, а фото допоможе згадати, контактували ви з нею чи ні».

Федьків закликала місцевих українців «поширити цей пост, щоб люди, які, з нею (Раїсою Малишевою – ред.) контактували, звернулися до лікарів і обмежили своє пересування і перебування в громадських місцях».

Активістка також закликала не займатися самолікуванням і у разі потреби звертатися до лікарів.

Читайте також: Українцям у Польщі гарантують безкоштовне лікування у разі коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зареєстровано понад 12 тис. випадків захворювання та понад 1 тис. летальних випадків.

Фото: Укрінформ, Oksana Fedkiv у Facebook