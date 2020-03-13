Пам'ять Тараса Шевченка вшанували в Ізраїлі

В Українському культурному центрі в Ізраїлі з нагоди дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка пройшов пам’ятний вечір.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook.

«11 березня 2020 року в Українському культурному центрі в Ізраїлі пройшов вечір, присвячений пам’яті великого Кобзаря, видатного поета та щирого патріота України Тараса Шевченка», - повідомляється у дописі.

Дипломат Посольства України в Державі Ізраїль привітала гостей та розповіла про проєкт «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках», започаткований Управлінням закордонного українства МЗС України в рамках відзначення Шевченківських днів.

Директор ізраїльського філіалу «Інституту Ліги Культури» Ольга Лєонова розкрила багатогранну особистість великого Кобзаря та розповіла про образ Тараса Шевченка в українській кінематографії.

Керівник художньої студії «Райдуга» Марія Фуксман презентувала малюнки дітей, які взяли участь у проєкті #ТворчістьШевченкаОчимаДітейтворчість.

В рамках вечора прозвучали українські вірші та пісні у виконанні музично-літературної студії «Сходження».

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Фото: Борис Подєлко