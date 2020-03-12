Діаспора вітає створення парламентської групи дружби між Канадою та Україною

Українська громада Канади щиро вітає створення у канадському парламенті групи дружби із Україною.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Від імені українсько-канадської громади щиро вітаю нове керівництво та усіх членів парламентської групи дружби між Україною та Канадою. Протягом багатьох років група дружби сприяла зміцненню зв’язків між нашими двома державами”, - сказала Хичій.

Вона додала, що “канадські парламентарії твердо віддані підтримці українського народу”. “Ми із нетерпінням очікуємо на тісну співпрацю із Групою з метою зміцнення канадсько-українських відносин та посилення підтримки Канадою України у той час, як українці хоробро захищають свою державу від російської агресії”, - наголосила президент КУК.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня члени обох палат федерального парламенту Канади створили групу дружби з Україною, до якої ввійшли більше сотні законодавців.

За словами депутата від Ліберальної партії Івана Бейкера, якого на установчому засіданні обрано головою групи, завданням об’єднання є створення майданчику для обміну ідеями між канадськими та українськими парламентаріями, а також розвиток політичних, економічних, культурних відносин між Канадою та Україною.

Група дружби з Україною традиційно формується у кожному скликанні федерального парламенту Канади. У попередньому складі бажання долучитися до неї висловили 84 законодавці.

Загалом в обох палатах канадського парламенту засідають 443 депутати, тобто стати членом групи дружби з Україною цього скликання зголосилася майже чверть законодавців.